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Ülkelerden 'Lübnan' uyarıları peş peşe! Bir açıklama da ABD'den geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ülkelerden &#039;Lübnan&#039; uyarıları peş peşe! Bir açıklama da ABD&#039;den geldi

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim nedeniyle vatandaşlarına "Lübnan'a seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

 
İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilim sonrası ülkelerden peş peşe Lübnan hamlesi geliyor. Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından İngiltere, Yunanistan, Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç gibi ülkeler vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısında bulundu.

Tüm bu gelişmelerin ardından bir açıklama da ABD Dışişleri Bakanlığından geldi. Bakanlığın internet sayfasında güncellenen seyahat uyarıları bölümünde Lübnan'la ilgili yeni uyarı yer aldı.

"GÜVENLİ BİR YERE SIĞININ"

Açıklamada, İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artmaya devam eden gerilim gerekçe gösterilerek ABD vatandaşlarına Lübnan'a seyahat etmemeleri uyarısı yapıldı.

Lübnan'da bulunan Amerikan vatandaşlarına ise güvenli bir yere sığınmaları ve ülkenin güney bölümünde bulunanlara bölgeden derhal ayrılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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