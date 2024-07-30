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Ülkeler savaş riskine karşı uyardı! 'Lübnan'ı terk edin' çağrısı

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Ülkeler savaş riskine karşı uyardı! &#039;Lübnan&#039;ı terk edin&#039; çağrısı

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Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğine geldi. Çok sayıda ülkeden yapılan açıklamaların ardında İngiltere ve Yunanistan da, vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısında bulundu.

Golan Tepelerine yapılan saldırının ardından İsrail-Hizbullah arasındaki gerilim savaşa dönmek üzere. Son günlerde çok sayıda ülke vatandaşlarını Lübnan'ın terk edilmesi konusunda uyardı.

İngiltere ve Yunanistan dışişleri bakanlıkları da, Lübnan'ın terk edilmesi konusunda vatandaşlarına uyarılarda bulundu. Açıklamalarda "ziyaretlerden kaçının" mesajı verildi.

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"ÜLKEYİ TERK ETMENİZİ TAVSİYE EDERİZ"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmaya devam etmektedir. Halihazırda Lübnan'da bulunuyorsanız, ticari seçenekler mevcutken ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz” denildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.
Bahreyn'den vatandaşlarına

GOLAN TEPELERİ'NE SALDIRI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

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