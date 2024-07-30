Ülkeler savaş riskine karşı uyardı! 'Lübnan'ı terk edin' çağrısı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 30 Temmuz 2024 18:33 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 18:43 - Güncelleme:

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Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Orta Doğu yeni bir savaşın eşiğine geldi. Çok sayıda ülkeden yapılan açıklamaların ardında İngiltere ve Yunanistan da, vatandaşlarına "Lübnan'ı terk edin" çağrısında bulundu.