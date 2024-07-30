ABD kesin gözüyle bakıyor: Orta Doğu'da savaş kaçınılmaz

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırının ardından Orta Doğu'da İsrail-Hizbullah gerilimi savaşın eşiğine geldi. Bunun üzerine ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, savaşın kaçınılmaz olduğuna inandığını belirterek, İsrail'i ne olursa olsun destekleyeceklerini ifade etti.

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İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına düzenlenene saldırının ardından Orta Doğu'da yeni bir savaş başlama noktasına geldi.

İsrail-Hizbullah gerilimine yönelik açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, savaşın kaçınılmaz olduğunu belirterek İsrail'e ne pahasına olursa olsun destek vereceklerini yineledi.

ENDİŞELERİNİ DİLE GETİRDİ

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro ve Filipinler Dışişleri Bakanı Enrique Manalo ile Metro Manila bölgesindeki Quezon şehrinde 2+2 formatında zirve gerçekleştirdi.

Zirve sonrasında yapılan ortak basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Austin, İsrail'in kuzey sınırında çok fazla hareketlilik yaşandığını belirterek bunun tam anlamıyla bir savaşa dönüşmesinden endişe duyduklarını vurguladı. Austin'in açıklamaları şöyle:

"SAVAŞ KAÇINILMAZ" DEDİ

"İsrail'in kuzey sınırında çok fazla hareketlilik görmemize rağmen bunun topyekun bir savaşa dönüşme potansiyeli konusunda endişeliyiz.

Buna rağmen bir savaşın kaçınılmaz olduğuna inanmıyorum. Olayların diplomasi yoluyla çözüldüğünü görmek istiyoruz.

SONUNA KADAR İSRAİL'İN YANINDA!

İsrail'in Gazze'de bir savaşı ve Lübnan'da bir mücadeleyi aynı anda yönetip yönetemeyeceği konusuna gelince, İsrail kendini savunmak için gerekeni yapacaktır ve bunu defalarca göstermiştir.

İsrail'in kendini savunmasına ne pahasına olursa olsun yardım etmeye kararlıyız ve kesinlikle bu gerçekleşmesini isteyeceğimiz bir senaryo değil. Bundan sonra işlerin diplomatik bir şekilde çözülmesini istiyoruz"

GOLAN TEPELERİ'NE SALDIRI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.