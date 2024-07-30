Erdoğan'dan Paris'teki skandal görüntülere tepki: Macron beni davet etti, torunum 'Dede gitme' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki Olimpiyat açılışına sert tepki gösterip "Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme' dedi. 'Niye' dedim. Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuyla ilgili Papa ile görüşeceğini kaydetti.

Fransa'nın ev sahipliğini yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde skandal görüntüler sergilenmişti. Törende sergilenen performanslarda LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu.

Dünya genelinde büyük tepki çeken olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yer verdi ve 'mel'un akım' olarak niteledi.

Torunuyla ilgili bir anısını anlatan Erdoğan şunları söyledi:

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme' dedi. 'Niye' dedim. Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim.

Düşünebiliyor musunuz? İnsanları birleştirmesi gereken bir uluslararası spor organizasyonu, insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı. Bakınız bizim inancımızda insan yaradılmışların en şereflisidir. İnsanın bu dünyadaki çabası yüksek bir ahlâk üzerine yükselmektedir.

"PAPA'YI ARAYACAĞIM'

Paris'te yapılmak istenen ise insanı 'hayvanlardan daha aşağı seviye'ye çekme projesidir.

İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara yapılan ahlâksızlığı paylaşacağım

Olimpiyatlar, insan tabiyatını bozan aileyi ifşad eden nesillerin bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak en masum varlıklarımı olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil bizi de rencide etti, bizde de infial oldu.