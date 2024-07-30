Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Erdoğan'dan Paris'teki skandal görüntülere tepki: Macron beni davet etti, torunum 'Dede gitme' dedi

Erdoğan'dan Paris'teki skandal görüntülere tepki: Macron beni davet etti, torunum 'Dede gitme' dedi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa'daki Olimpiyat açılışına sert tepki gösterip "Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme' dedi. 'Niye' dedim. Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuyla ilgili Papa ile görüşeceğini kaydetti.

Fransa'nın ev sahipliğini yaptığı Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde skandal görüntüler sergilenmişti. Törende sergilenen performanslarda LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret içerdiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olmuştu. 

Dünya genelinde büyük tepki çeken olaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yer verdi ve 'mel'un akım' olarak niteledi. 

Torunuyla ilgili bir anısını anlatan Erdoğan şunları söyledi: 

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede, gitme' dedi. 'Niye' dedim. Orada LGBT gösterisi yapacaklar dedi. Çıkardı bana Instagram'dan o görüntüleri gösterdi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim' dedim.

Düşünebiliyor musunuz? İnsanları birleştirmesi gereken bir uluslararası spor organizasyonu, insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı. Bakınız bizim inancımızda insan yaradılmışların en şereflisidir. İnsanın bu dünyadaki çabası yüksek bir ahlâk üzerine yükselmektedir.

"PAPA'YI ARAYACAĞIM'

Paris'te yapılmak istenen ise insanı 'hayvanlardan daha aşağı seviye'ye çekme projesidir.

İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara yapılan ahlâksızlığı paylaşacağım
Olimpiyatlar, insan tabiyatını bozan aileyi ifşad eden nesillerin bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak en masum varlıklarımı olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil bizi de rencide etti, bizde de infial oldu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Muson yağmurları Pakistan’ı vurdu: 24 kişi öldüErdoğan kendisini Saddam'a benzeten İsrailli bakana ayar verdi! Salon alkıştan yıkıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakanlık düğmeye bastı! SGK'ya borcu olan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne haciz - PolitikaSGK'ya borcu olan CHP'li belediyeye haciz!AK Partili Muammer Avcı yoğun bakımda! - PolitikaAK Partili Muammer Avcı yoğun bakımda!Erdoğan 'Fırsatçılık yapmayız' dedi! AK Parti'de transferler beklemeye alındı - PolitikaTransferlere Erdoğan freni!Sedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı oldu - PolitikaSedat Kılınç, Müsavat Dervişoğlu'nun başdanışmanı olduHükümetten 4 yıllık yargı reformu stratejisi: Ceza sistemi yeniden yapılandırılıyor - PolitikaHükümetten 4 yıllık yargı reformu stratejisiÖmer Çelik'ten İsrailli bakanın küstah tehdidine 'Nazi'li cevap! Ribbentrop’un iyi bir örnek değil - PolitikaAK Parti'den İsrailli Bakan Katz'a sert tepki
Sonraki Haber Yükleniyor...