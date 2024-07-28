TBMM'de Olimpiyat gerginliği! AK Partili vekil LGBT sapkınlığına destek veren DEM'li vekile tepki gösterdi

2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde yapılan LGBT propagandası TBMM'de gerginliğe neden oldu. Sapkınlığa destek veren DEM Parti'li Sevilay Çelenk'e AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta tepki gösterdi: "İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de."

Eurovision’u, LGBT vurgulu şarkısıyla İsviçre temsilcisi Nemo kazanmasının ardından bu kez Fransa'da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyatlarının açılış töreninde LGBT propagandası yapıldı. Avrupa'yı saran sapkınlık TBMM'de gerilime yol açtı.

Olimpiyat'ta çocukların alet edildiği sapkınlığa destek veren DEM Parti'li Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları açılışına tepki gösterenleri eleştirerek, LGBT hareketini savundu. AK Parti Grup Başkanvelkili Leyla Şahin Usta ise tepki gösterdi.

DEM'Lİ VEKİL SAPKINLIĞI SAVUNDU

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti Diyarbakır milletvekili Sevilay Çelenk bir skandala imza attı.

DEM Parti'li Çelenk, "LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? LGBTİ toplumuna gelince... Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor... Kimsenin boğazındaki lokmasına çökmüyor. Ve çocuklarını intihara sürüklemiyor. Ama hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor. Lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın. Oturun 5 saat mi 4 saat mi bu açılışı izleyin. Bu zihniyetle ne uluslararası gidebileceğimiz bir yer var ne burada bir düze çıkıyoruz" dedi.

"İZLEMEYECEĞİZ, İZLETTİRMEYECEĞİZ DE'

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de' diyerek tepki gösterdi.