Erdoğan kendisini Saddam'a benzeten İsrailli bakana ayar verdi! Salon alkıştan yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin il başkanları toplantısında kendisini Saddam'a benzeten İsrailli Bakan Katz'a sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu günlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden süre verenler oldu ama yanıldılar. Bizi darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'da yaptığı konuşmada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'i hedef alarak, "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" demişti.

ERDOĞAN'I SADDAM'A BENZETMİŞTİ

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz ise skandala imza atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Saddam Hüseyin"e benzetti; "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" tehdidinde bulundu.

"HADSİZ MESAJLAR BİZİ YOLUMUZDAN VAZGEÇİRMEZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de katliam yapan İsrail ve skandal açıklamalarda bulunan İsrailli bakan vardı. Sert ifadeler kullanan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Daha önce defalarca ifade ettim; Biz İstiklal Marşı bile 'Korkma' diyerek başlayan bir milletiz. Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi sindirmez, inandığımız yoldan bizi asla vazgeçirmez.

"BİZ BU YOLA KEFENİMİZLE ÇIKTIK"

İstedikleri kadar çirkinleşsinler, çukurlaşsınlar, Tayyip Erdoğan'ın kalbine zincir vuramazlar, hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamazlar. Kimsenin tehditlerine boyun eğmez, kimsenin zorbalıklarına eyvallah etmeyiz. Eli canlı katillerin provokasyonlarına da gelmeyiz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu günlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden süre verenler oldu ama yanıldılar. Bizi darbeyle devirmek isteyenler oldu. Hepsini bozguna uğrattık."

Erdoğan'ın bu sözleri salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.