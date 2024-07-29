İsrailli Bakan Katz tehdidine bir yenisini ekledi! 'Türkiye NATO'dan çıkarılsın' çağrısı

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e yönelik sözlerinin ardından, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması çağrısında bulundu.

Orta Doğu'da ipler kopmak üzere: Sonuna kadar savaşacağız

Orta Doğu'da ipler kopmak üzere: Sonuna kadar savaşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'da partisinin Rize İl Teşkilatı toplantında yaptığı konuşmada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'i hedef alarak, "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" demesi, İsrail'e büyük korku yaşattı.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Saddam Hüseyin"e benzeterek "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" tehdidine bir yenisi daha eklendi.

"TÜRKİYE NATO'DAN ÇIKARILSIN" ÇAĞRISI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz Türkiye ile gerilimi artıracak bir adım daha attı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i işgal etme tehditleri ve tehlikeli söylemleri ışığında, Dışişleri Bakanı Israel Katz diplomatlara Türkiye'nin kınanması ve bölgesel ittifaktan çıkarılması talebiyle tüm NATO üyeleriyle acilen temasa geçmeleri talimatını verdi" ifadeleri yer aldı.

Katz, "ABD ve Batı dünyası Erdoğan'ı kınamalı ve yıkıcı eylemlerini dizginlemelidir" dedi. Öte yandan Katz, Türkiye'yi İran'ın "şer eksenine" katılmakla suçladı.

TÜRKİYE 72 YILDIR NATO'DA ÜYE

Türkiye NATO'ya ilk genişlemesinde, 18 Şubat 1952'de üye oldu. İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Atlantik'in iki yakasını kolektif savunma ilkesi etrafında bir araya getiren ittifak, Türkiye'nin üyeliğiyle güneydoğu kanadında önemli bir müttefik kazandı.

Avrupa kıtasına savaşın geri döndüğü son iki yılda, Türkiye'nin bir yandan terör tehdidiyle doğrudan mücadele ederken, diğer yandan Ukrayna'ya verdiği destek ve dolayısıyla başta Avrupa olmak üzere ittifakın güvenliğinde oynadığı önemli rol, giderek daha görünür hale geldi. NATO üyeleri, Türkiye’nin ittifaka katkısını her fırsatta dile getiriyor.