Türkiye birlik oldu! Katz'ın Erdoğan'a yönelik tehdidi Meclis'te kınandı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine karşı Türkiye birlik oldu. AK Parti ve CHP Grup başkanvekilleri Meclis'te İsrail'in Erdoğan'a yönelik tehdidini kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Temmuz'da partisinin Rize İl Teşkilatı toplantında yaptığı konuşmada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'i hedef alarak, "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" sözlerini sarf etmesi İsrail'de korku ve paniğe yol açtı.

ERDOĞAN'I KÜSTAHÇA TEHDİT ETTİ

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Saddam Hüseyin"e benzeterek, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" tehdidinde bulundu. Bunun üzerine TBMM'de AK Parti ve CHP'den İsrail'e ortak kınama geldi.

CHP MECLİS'TE İSRAİL'E TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan İsrailli bakana tepki göstererek, “İsrail Dışişleri Bakanının sayın cumhurbaşkanımıza karşı Saddam’a benzetecek kadar şirazesi kaymış sözlerini asla kabul etmiyoruz. Biz elbette cumhuriyetimizin, ülkemizin, devletimizin ve cumhurbaşkanımızın da yurt dışında böylesine ithamlara maruz kalmasından son derece rahatsızız ve devletimizin yanında durmayı bir görev biliriz.

BİR YANDAN "EDOĞAN BÖYLE YAPMAMALI" DENİLDİ

Ancak doğruları bu Meclis çatısı altında söylemekte bizim temel görevimizdir. Bir defa sayın cumhurbaşkanı bunu nerede söylüyor; Rize AK Parti İl Başkanlığı’nda söylüyor. Bu olacak şey değildir. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili hem de hangi ülkeye nasıl gireceğimizle ilgili son derece kritik, son derece hassas bir politika açıklamasını il başkanlığında yapmamalı” diye konuştu.

"YÜRÜDÜĞÜMÜZ YOLUN DOĞRULUĞUNU İSPAT EDER"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da İsrailli bakana tepki göstererek, “İsrail’in muhalefet partisinin sözde lideri Lapid, İsrail’in sözde Dışişleri Bakanı Katz ve Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Wilders organize bir şekilde dünya üzerindeki mazlumların sesi ve umudu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef almışlardır.

"RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Sabıkası bozuk bu çapsızların ifadelerini kabul etmemiz asla mümkün değildir. Türkiye; insan haklarının, demokrasisinin, hakkın ve hukukun sesi oldukça böylesine kendini bilmezlere rahatsızlık vermeye de devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.