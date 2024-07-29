Hükümet kanadı bizzat açıkladı! Filistin lideri Abbas Türkiye'ye gelecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin lideri Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davetine gecikmeli cevap geldi. Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın yakında Türkiye'ye geleceğini belirtti. Öte yandan AK Parti kanadından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

İsrail'in geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ABD Kongresi'nde tam 72 defa ayakta alkışlanması üzerine Türkiye harekete geçti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Meclis'te konuşması için Türkiye'ye davet etti.

Abbas ise Türkiye'nin çağrısına başta kulak vermedi. Yaşananların ardından Abbas kanadından açıklama geldi. Türkiye'ye geleceği belirtildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuya ilişkin açıklama yaptı.

ÖMER ÇELİK BİZZAT AÇIKLADI

Ömer Çelik, Filistin lideri Abbas'ın Türkiye'ye gelmesine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız da sayın Abbas'ı TBMM'ye davet etmemiz gerektiğini ifade ettiler ve arkadaşlarımıza gerekli talimatları verdiler.

Meclis Başkanımızla karşılıklı olarak istişare yürütüldü. Sayın Abbas sağlık sorunları olduğunu öne sürerek ifade etti. Başka bir zamanla içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirtmiş" ifadelerini kullandı.

ABBAS TÜRKİYE'YE GELECEK

Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin lideri Abbas'ın yakında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunarak Erdoğan ile görüşeceğini belirtti.

Mustafa tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın yakında Türkiye’yi resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor. Bu ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek” ifadeleri yer aldı.

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TBMM'DE KONUŞMA YAPACAĞI BELİRTİLDİ

Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre Mustafa, “Ziyaretin zamanlamasını belirlemek için diplomatik kanallar aracılığıyla ve uygun protokollere göre görüşmelerin sürdüğünü" belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Abbas’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan Türk yasama organında bir konuşma yapması için davet aldığını açıkladı. Abbas'ın yakında TBMM'de konuşacağı belirtildi.

TÜRKİYE'YE TAKDİRLERİNİ İLETTİ

Bu konuşmanın iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimle planlanması için çalışmalar devam ediyor.

Büyükelçi Mustafa, iki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yaparak, Türkiye’nin Filistin halkının haklarına olan kararlı desteği için büyük takdirlerini ifade etti.

ERDOĞAN'IN ABBAS'A YÖNELİK TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Temmuz'da Rize'de yaptığı konuşmada, "Bazı siyasi partiler diyorlar ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve Parlamentoda konuştursun.' Size davet etmediğimizi kim söylüyor?

Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas, kusura bakmasın önce bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Davet ettik gelmedi. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi?" dedi.