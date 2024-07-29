Ömer Çelik'ten CHP'ye "Mavi Vatan" tepkisi: Yunan ve Rum basını coşkuyla karşıladı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan'a yönelik "masal" değerlendirmesine, "Açıklamaları, Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Hiçbir cımbızlama yoktur, Mavi Vatan omurgasına saldıran konuşmadır. Eleştiri ile siyasi savrulmayı karıştırmamak lazım" sözleriyle karşılık verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ülke gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan'a yönelik "masal" sözlerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la ilgili ifadelerini değerlendiren Çelik, şöyle konuştu:

"YUNAN VE RUM BASININDA COŞKUYLA KARŞILANDI"

Namık Tan'ın açıklamaları Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandı. Tan'ın konuşması doğrudan Mavi Vatan'ın omurgasını saldırılan bir konuşmadır. Ben bu konuşmanın tamamını izledim. O konuşmada Mavi Vatan'ın yanı sıra birçok vahim konuşmada görülecektir.

İsrail dışişleri bakanının uzun zamandır sistematik biçimde Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadeler, tıpkı Hitler’in Nazi dışişleri bakanının kullandığı ifadeler gibi insanlık suçu anlamına gelen, savaş kışkırtıcılığını ortaya koyan ifadelerdir.

"İSRAİL TARİH ÖNÜNDE MAHKUM OLACAK"

Cumhurbaşkanımız siyasi hayatına başladığından beri birçok tehditle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanımızdan bu kadar rahatsız olmalarının nedeni hakikat adına yürüttüğü siyaseti onları rahatsız etmesidir.

Tarih önünde mahkum oldukları gibi hukuk önünde mahkum olacaklar. Bugün pek çok siyasi partiden Sayın Cumhurbaşkanımıza destek mesajları verdi.

"SAYIN ABBAS BAŞKA TARİHTE GELECEKMİŞ"

Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Netanyahu'nun davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas'ı Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu siyasi partilerdeki çağrılardan haftalar evvel bu Ankara'dan İstanbul'a uçarken Sayın Cumhurbaşkanımız davet edilmesini söyledi. Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş. Sayın Abbas sağlık sorunlarını öne sürdü.