Piyasada jeopolitik tansiyon! Borsa haftaya düşüşle başladı

Piyasalarda son dakika! Türkiye ve İsrail arasında karşılıklı siyasi açıklamalar, piyasada risk iştahını bir miktar düşürdü. Borsa İstanbul endeksi haftanın ilk gününde %1,45 değer kaybederek 10.733’ten kapandı. Gram altın ve dolar cephesinde sınırlı hareketler devam ediyor. Bitcoin’de ise 70 bin doların test edilmesinin ardından kâr satışları yaşanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Piyasalarda haftanın ilk işlem günü geride kalırken; dolar ve altın fiyatlarında yatay bir görünüm takip ediliyor. Geçen hafta gerileyen borsada düşüş, bugün de sürdü. Haftalardır yükselen Bitcoin ise 70 bin dolara değdi. Ancak ardından kâr satışlarıyla geri çekilmeye başladı.

DOLARDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Bankalar arası piyasada 29 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,02 TL seviyesinden günü tamamlıyor. Dolarda cuma kapanışına göre %0,35 gibi sınırlı prim yaşanıyor. Bu arada TCMB’nin toplam rezervinin geçen hafta 5,9 milyar dolar gerilediği hesaplandı. Bunun bir kısmı ile KKM’den çıkışların karşılandığı belirtildi.

ALTINDA YATAY GÖRÜNÜM

Serbest piyasada 29 Temmuz 2024 gram altın fiyatı geçen haftaki kapanışa yakın seviyelerden, 2525 TL’den günü tamamlıyor. Ons altındaki zayıf seyir, gram altın fiyatını da baskılıyor. İsrail-Lübnan sınırındaki gerilimin şimdilik sıcak çatışmaya dönüşmemesi, altın fiyatlarında stabil seyri destekliyor.

BORSADA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

BİST100 endeksi bugün 10.733’ten kapandı ve %1,45 geriledi. Türkiye-İsrail arasında karşılıklı siyasi açıklamalar, risk iştahını bir miktar düşürdü. Havacılık, otomotiv, sigorta ve telekomünikasyon sektörlerinde daha fazla satış baskısı dikkat çekti. Borsada 10.700, ilk destek olarak gösteriliyor.

BİTCOİN 70 BİN DOLARI GÖRDÜ

Bitcoin ise bugün, 7 hafta sonra 70 bin doları test etti. Ardından kâr satışlarıyla birlikte 68 bin dolar sınırına kadar gerileme yaşandı. Analistler; Trump etkisiyle gerçekleşen yükselişte, spekülatif amaçlı 260-280 bin BTC’lik işlem hacmi gerçekleştiğini belirtiyor. BTC’de, 68 bin kritik destek olarak izleniyor.