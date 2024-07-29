Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Orta Doğu'da yeni savaş başlıyor: Sonuna kadar savaşacağız

Orta Doğu'da yeni savaş başlıyor: Sonuna kadar savaşacağız

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Orta Doğu&#039;da yeni savaş başlıyor: Sonuna kadar savaşacağız

Gündem Haberleri

Golan Tepelerine yapılan saldırının ardından İsrail-Hizbullah savaşının başlaması an meselesi haline geldi. Netanyahu "cevabımız çok sert olacak" dedi. Hizbullah kanadından ise bölgeye güdümlü füzelerin konuşlandırıldığını belirterek, “savaş çıkarsa sınırsızca savaşacağız" açıklaması geldi.

Orta Doğu'da yeni bir savaş başlamak üzere. İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandı. 

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıdan İsrail Hizbullah'ı sorumlu tutarken, gerilimin savaşa dönmesi an meselesi haline geldi. İsrail kanadı "topyekün bir savaşa başlıyoruz" derken Hizbullah geri çekileceğini duyurdu. Bir Hizbullah yetkilisi ise savaşa hazırlanıldığını açıkladı.

Golan Tepeleri'ne roket saldırısı: 12 kişi hayatını kaybetti, İsrail Hizbullah noktalarını vurdu | soL haber

"SINIRSIZCA SAVAŞACAĞIZ"

İsmini açıklamayan Hizbullah yetkilisi yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın tutumunun değişmediğini ve İsrail ile tam kapsamlı bir savaşı istemediklerini ancak “savaş çıkarsa sınırsızca savaşacaklarını” söyledi.

Yetkili, Hizbullah'ın pazar gününden bu yana ihtiyaç halinde kullanmak üzere bazı akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını dile getirdi.

Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü | İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

NETANYAHU: CEVABIMIZ SERT OLACAK

Netanyahu, Cumartesi günü saldırı düzenlenen Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'teki futbol sahasını ziyaret ederek "sert bir yanıt" sözü verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Hizbullah, buraya bir İran roketi fırlattı ve bu roket 12 saf cana mal oldu. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. İsrail bunun öylece unutulup gitmesine izin vermeyecek, cevabımız sert olacak" dedi.

Golan'a roket saldırısında 12 kişi öldü | İsrail: Topyekün savaşa hazırlanıyoruz - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

3 ASKERİ ÜSSE SALDIRI DÜZENLENDİ

Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.

Golan Tepeleri'ne roketli saldırı: 9 ölü, 34... | Rudaw.net

2 HİZBULLAH ÜYESİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni kayıpları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Abbas Muhammed Selami ve Abbas Hicazi adındaki 2 mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Golan Tepeleri'ndeki saldırıda ölenlerin cenazesine giden İsrailli bakanlar protesto edildi | Independent Türkçe

Düzenleyen:  - Gündem
Beşiktaş'tan çılgın transfer hamlesi! 57.5 milyon Euro'luk transfer için düğmeye basıldıÖmer Çelik'ten CHP'ye "Mavi Vatan" tepkisi: Yunan ve Rum basını coşkuyla karşıladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ömer Çelik'ten CHP'ye "Mavi Vatan" tepkisi: Yunan ve Rum basını coşkuyla karşıladı - Gündem"Yunan ve Rum basını coşkuyla karşıladı"Meteoroloji uyardı! O iller dikkat, sağanak bekleniyor - GündemMeteoroloji uyardı! O iller dikkat, sağanak bekleniyorOğluna para gönderirken desteyle para geldi! Neye uğradığını şaşırdı - GündemOğluna para gönderirken desteyle para geldi! Neye uğradığını şaşırdıBakanlık'tan Polonez gıda fabrikasında yaşananlara ilişkin açıklama: Müfettiş görevlendirildi - GündemBakanlık duyurdu: Müfettiş görevlendirildiAğlayarak izledi… Adana yangınında yürek yakan feryat! “Bittim ben” - GündemYangında yürek yakan feryat!Cihat Yaycı'dan CHP'li Namık Tan'a 'Mavi Vatan' tepkisi: Derhal istifa etmeli - GündemCHP'li isme sert sözler: Derhal istifa etmeli
Sonraki Haber Yükleniyor...