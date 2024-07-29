Orta Doğu'da yeni savaş başlıyor: Sonuna kadar savaşacağız

Golan Tepelerine yapılan saldırının ardından İsrail-Hizbullah savaşının başlaması an meselesi haline geldi. Netanyahu "cevabımız çok sert olacak" dedi. Hizbullah kanadından ise bölgeye güdümlü füzelerin konuşlandırıldığını belirterek, “savaş çıkarsa sınırsızca savaşacağız" açıklaması geldi.

Orta Doğu'da yeni bir savaş başlamak üzere. İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandı.

Golan Tepeleri'ne yönelik saldırıdan İsrail Hizbullah'ı sorumlu tutarken, gerilimin savaşa dönmesi an meselesi haline geldi. İsrail kanadı "topyekün bir savaşa başlıyoruz" derken Hizbullah geri çekileceğini duyurdu. Bir Hizbullah yetkilisi ise savaşa hazırlanıldığını açıkladı.

"SINIRSIZCA SAVAŞACAĞIZ"

İsmini açıklamayan Hizbullah yetkilisi yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın tutumunun değişmediğini ve İsrail ile tam kapsamlı bir savaşı istemediklerini ancak “savaş çıkarsa sınırsızca savaşacaklarını” söyledi.

Yetkili, Hizbullah'ın pazar gününden bu yana ihtiyaç halinde kullanmak üzere bazı akıllı hassas güdümlü füzelerini konuşlandırmaya başladığını dile getirdi.

NETANYAHU: CEVABIMIZ SERT OLACAK

Netanyahu, Cumartesi günü saldırı düzenlenen Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki Majdal Shams'teki futbol sahasını ziyaret ederek "sert bir yanıt" sözü verdi.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada “Hizbullah, buraya bir İran roketi fırlattı ve bu roket 12 saf cana mal oldu. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. İsrail bunun öylece unutulup gitmesine izin vermeyecek, cevabımız sert olacak" dedi.

3 ASKERİ ÜSSE SALDIRI DÜZENLENDİ

Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.

2 HİZBULLAH ÜYESİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, yeni kayıpları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada, Abbas Muhammed Selami ve Abbas Hicazi adındaki 2 mensubunun hayatını kaybettiği belirtildi.