Erdoğan'ın çağrısına gecikmeli cevap! Filistin lideri Abbas Meclis'te konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin lideri Mahmud Abbas'a yönelik "özür dilemeli" çağrısına cevap geldi. Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Abbas'ın Türkiye'ye yakında resmi ziyarette bulunarak Meclis kürsüsünde konuşma yapacağını duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü Rize’de yaptığı bir konuşmada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’nin ziyaret davetine icabet etmediğini ve bu sebeple “özür dilemesi gerektiğini” ifade etti.

Bunun üzerine Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Devlet Başkanı Abbas'ın Türkiye'ye gelerek Meclis'te konuşma yapacağını öne sürdü.

FİLİSTİN LİDERİ TÜRKİYE'YE GELİYOR

Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin lideri Abbas'a yönelik tepkilerine cevap verdi.

Mustafa tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas’ın yakında Türkiye’yi resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor. Bu ziyarette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek” ifadeleri yer aldı.

ABBAS TBMM'DE KONUŞACAK!

Filistin Yönetimi’nin resmi haber ajansı WAFA’da yer alan habere göre Mustafa, “Ziyaretin zamanlamasını belirlemek için diplomatik kanallar aracılığıyla ve uygun protokollere göre görüşmelerin sürdüğünü" belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Abbas’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndan Türk yasama organında bir konuşma yapması için davet aldığını açıkladı. Abbas'ın yakında TBMM'de konuşacağı belirtildi.

TÜRKİYE'YE TAKDİR MESAJI

Bu konuşmanın iki ülke arasındaki resmi diplomatik iletişimle planlanması için çalışmalar devam ediyor.

Büyükelçi Mustafa, iki ülke ve halkları arasındaki güçlü kardeşlik ilişkilerine vurgu yaparak, Türkiye’nin Filistin halkının haklarına olan kararlı desteği için büyük takdirlerini ifade etti.