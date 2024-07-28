Olimpiyatlarda başörtü yasağı ve LGBT propagandası! Orban tepki gösterdi, Putin'in sözleri hatırlandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na sporculara yönelik başörtü yasağı ve LGBT propagandası damga vurdu. Dünyadan ve Türkiye'den Olimpiyatlara tepkiler gecikmezken, Macar lider Orban Batı'da toplum ahlakının iflas ettiğini belirtti. Putin'in LGBT'ye yönelik söylediği "Aile erkek ve kadından müteşekkildir, semavi dinler bunu söyler" ifadeleri ise yeniden gündem oldu.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışı çok sayıda skandala sahne oldu. Fransız olimpiyat sporcularına uygulanan başörtüsü yasağı, açılış törenindeki "Son Akşam Yemeği" tasviri ve LGBT propagandası hem Fransa'dan hem de dünyadan tepkiyle karşılandı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları açılışındaki gösterileri eleştiri getirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri ise yeniden gündem oldu.

"OLİMPİYAT AÇILIŞINI İZLEDİYSENİZ..."

Orban, Romanya'da yoğun olarak Macarların yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen etkinlikte, Rusya-Ukrayna Savaşı, yaklaşan ABD seçimleri ve Olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Batı dünyasının ise artık ulus devlete inanmadığını belirterek, "Batılılar ulus devletin artık var olmadığına inanıyor. Buna dayalı bir ortak kültür ve toplumsal ahlakın varlığını reddediyor. Olimpiyat açılışını izlediyseniz ahlakın olmadığını görürdünüz" dedi.

"BATI YERİNİ ASYA'YA BIRAKACAK!"

Batı'nın göç konusunda da kendisinden farklı düşündüğünü belirten Orban, dünyanın değiştiğini ifade ederek, "Eski günlerde her şey Batı tarzında değişirdi ancak şu an durum böyle değil ve bununla yüzleşmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Orban, yaklaşık 500 yıldır süren Batı merkezli dünya sisteminin etkisini yitirdiğini ve yerini Asya merkezli bir dünyaya bırakacağını öne sürdü.

TRUMP'I İŞARET ETTİ: AVRUPA YENİLGİYİ KABUL EDECEK

Orban, "Ukraynalılar üzerine düşeni yaptı, şimdi Avrupalıların geç olmadan akıllarını başına alması gerekiyor. (Eski ABD Başkanı Donald) Trump kapıda.

Eğer Avrupa barış yanlısı bir politikaya dönmezse Trump'ın zaferi sonrası dönmek zorunda kalacak, yenilgiyi kabul edecek ve utanç verici şekilde siyasi sorumluluğu tek başına alacak" değerlendirmesini yaptı.

PUTİN'İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Paris Olimpiyatlarındaki skandal görüntülerin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in küresel sapkınlık projesi LGBT hakkındaki konuşması yeniden gündem oldu. Putin, Rusya'da düzenlenen bir konferansta aile yapısından ve Rusya'daki Ortodoks gelenek göreneklerinden bahsetmiş, Batı'nın bu erdemleri yok etmek istediğinin altını çizmişti.

Putin'in konuşması, "Aile erkek ve kadından müteşekkildir, semavi dinler bunu söyler" ifadesi bugün sosyal medya platformlarında yabancı hesaplar tarafından çok kez paylaşıldı.