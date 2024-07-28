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Belediyelere icra yolu göründü! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken uyarı

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Belediyelere icra yolu göründü! Bakan Işıkhan&#039;dan dikkat çeken uyarı

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçları ile ilgili değerlendirmede bulunarak, "Prim borçları ödenmezse icraya başvurulacak. Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 25 Haziran tarihinde en SGK'ya en çok borcu olan 5 belediyeyi açıkladı. Bunlar sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli belediyeleri oldu.

Bunun üzerine Türkiye'de tartışmalar alevlendi. CHP ile AK Parti arasında borç polemiği yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel arasında karşılıklı restleşmeler yaşandı.

SGK'ya en çok borcu olan 5 belediye açıklandı! Hepsi CHP'li - 1. Resim

"96 MİLYAR LİRA PRİM BORCU BULUNMAKTADIR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı özel bir televizyon kanalında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Belediyelerimizin yaklaşık 96 milyar lira prim borcu bulunmaktadır. Tabi bundan öncesinde de sosyal güvenlik sistemi içerisinde sigorta primleri neden önemlidir sorusunu da yanıtlamamız gerekiyor.

Belediyelere icra yolu göründü! Bakan Işıkhan'dan dikkat çeken uyarı - 2. Resim

EMEKLİ AYLIKLARINA YÖNELİK AÇIKLAMA

Aslında ülke olarak ekonomik kalkınmayı ve refah artışını sağlamak için kapsamlı ve güvenli sosyal güvenlik sistemine ihtiyaç duyulmakta.

Bakanlık olarak emekli aylıklarını ve sağlık hizmetlerine erişim aynı zamanda sosyal yardımlar gibi mekanizmalarla vatandaşlarımızın yaşam kalitesini korumayı ve sürdürmeyi aynı zamanda gelir güvencesi sağlamak için çalışıyoruz.

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"VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Biz çalışanlarımızın bugününü ve yarınını garanti altına almak istiyoruz. Çalışanlarımız çeşitli risklerle karşılaşabilirler. Burada özellikle gelirlerini azaltan veya giderlerini arttıran nedenler söz konusu.

Ekonomik krizler, doğal afetler, işsizlik, iş ve meslek hastalıkları, malullük gibi durumlara karşı sosyal güvenlik bakanlığı olarak vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

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"PRİM BORÇLARI ÖDENMEZSE İCRAYA BAŞVURULACAK"

Bunların yanında da topladığımız primler aracılığıyla vatandaşlarımıza sosyal güvence sağlıyoruz. Sadece bununla yetinmiyoruz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı tanıyoruz.

Aynı zamanda emeklilik döneminde vatandaşlarımıza emekli aylığı ödeyerek burada maddi güvence sağlıyoruz. 1402 belediyenin 1307'sinin borcu bulunmakta. Prim borçları ödenmezse icraya başvurulacak. Kamuya tahsis edilen yerleri asla kabul etmiyoruz. Borçlara karşılık hiçbir belediyeden cami arsası alınmadı.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
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