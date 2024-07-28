Gazze'de son durum... İsrail'den yeni 'Hizbullah' açıklaması: Savaşı önlemenin son dakikaları...

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden dünkü roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.Hizbullah, İsrail ordusunun saldırıdan kendilerini sorumlu tutmasına tepki gösterirken İsrail Dışişleri Bakanlığı, da Hizbullah ile savaşı önlemenin diplomatik olarak "son dakikaları" olduğunu açıkladı.

Canlı Anlatım Özeti BM'DEN UYARI: BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLİR

CAN KAYBI ARTIYOR

İSRAİL: HİZBULLAH'LA SAVAŞI ÖNLEMENİN 'SON DAKİKALARI'

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: ÖNGÖRÜLEMEYEN SONUÇLAR AÇABİLİR

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU

İSRAİL'DEN BALATA KAMPINA 4. BASKIN!

28.07.2024 11:55

BM'DEN UYARI: BÖLGEYİ FELAKETE SÜRÜKLEYEBİLİR

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile BM Lübnan Özel Koordinatörlüğü, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesini hedef alan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği roket saldırısının ardından "İsrail ile Hizbullah arasında bölgeyi felakete sürükleyebilecek daha geniş bir çatışmanın ateşlenebileceği" konusunda uyarıda bulundu.

28.07.2024 11:50

CAN KAYBI ARTIYOR

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte 3 saldırı gerçekleştirdiği, 66 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 241 Filistinlinin de yaralandığı duyuruldu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 39 bin 324’e, yaralananların sayısının 90 bin 830’a yükseldiği aktarıldı.

28.07.2024 11:00

İSRAİL: HİZBULLAH'LA SAVAŞI ÖNLEMENİN 'SON DAKİKALARI'

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Mecdel Şems beldesine yönelik roket saldırısının Hizbullah tarafından yapıldığını savundu.

Saldırıda “İran roketi kullanıldığı ve bunun Hizbullah’ın cephaneliğinde bulunduğunu” öne süren Marmorstein, “Cumartesi günkü katliam Hizbullah'ın tüm kırmızı çizgileri aşması anlamına geliyor. İsrail meşru müdafaa hakkını ve görevini kullanacak ve katliama cevap verecektir.” ifadelerini kullandı.

Marmorstein, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Hizbullah’ın terör örgütü ilan edilmesi talebinde bulunarak, “Dünyanın, Lübnan için yıkıcı olacak tam ölçekli bir savaşı önlemesinin tek yolu, Hizbullah'ı Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulamaya zorlamaktır. Bunu diplomatik olarak yapmanın şimdi son dakikası.” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu saldırıya ilişkin "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

28.07.2024 10:00

İRAN'DAN İSRAİL'E UYARI: ÖNGÖRÜLEMEYEN SONUÇLAR AÇABİLİR

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, yaptığı yazılı açıklamada, "Siyonist rejimin herhangi bir cahilce eylemi, bölgede istikrarsızlık, güvensizlik ve savaşın kapsamının genişlemesine yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in, dünya kamuoyunun dikkatini Filistin'de işlediği suçlardan başka yöne çekmek için sahte bir senaryo izlemeye çalıştığını ifade eden Kenani, "Siyonist rejimin Mecdel Şems bölgesinde yaşanan olay hakkında yorum yapacak ve hüküm verecek asgari ahlaki yetkisi yoktur ve bu rejimin başkalarına yönelik iddiaları da dinlenilmeyecektir." yorumunu yaptı.

İsrail'in "bu tür aptalca davranışlara karşı öngörülemeyen sonuçlardan ve tepkilerden" sorumlu olacağını belirten Kenani, ABD'ye "bölgede yeni bir yangın başlatmadan önce Siyonist rejimi durdurma" çağrısında bulundu.

28.07.2024 03:00

İSRAİL, LÜBNAN'IN GÜNEYİNİ VURDU

Hizbullah'a yakın El-Meyadin televizyonunun haberine göre, İsrail jetleri Lübnan'ın güneyinde dört farklı yere saldırı düzenledi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırıya uğradığı belirtilen yerlerdeki patlamalar ve hareket halindeki ambulanslar dikkat çekti.

El Meyadin'in haberine göre, saldırıya uğrayan yerler, Lübnan'ın güneyindeki Hiyam, Kfarkilla, Teyrharfa ve Sur şehri yakınlarında bulunan Burc El-Şimali isimli yerleşim birimi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi yansımadı.

28.07.2024 00:00

İSRAİL'DEN BALATA KAMPINA 4. BASKIN!

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, son 24 saat içinde 4. kez Balata Kampı'na baskın düzenledi.

Filistinli aktivistlerin sosyal medyada yayımladığı görüntülerde, İsrail askerlerinin, kampa doğru askeri takviye yaptığı ve bölgeye yoğun ateş açtığı görüldü.

Yer: Gazze