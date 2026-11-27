EFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'ın Batum şehrinde konuk ettiği maçta 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta takım kaptanı Orkun Kökçü, siyah-beyazlı taraftara polis tarafından uygulanan şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Orkun ile siyah-beyazlı orta saha oyuncusu Salih Özcan, Batum Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZİM TARAFIMIZ BELLİ"

Takıma destek olan tüm kulüplere teşekkür eden Orkun Kökçü, "Bize destek oldular, bunu hissettik. Maça gelirsek uzun zaman sonra penaltı kaçırdım. Onu toparlamak için biraz zorlandım ama takım arkadaşlarım hep destek oldu. Dusan'a teşekkür etmek istiyorum. Bana o şansı sağladı ve golümü atabildim. Orada duygu patlaması yaşadım. Hep sorumluluk almak istiyorum. Sorumluluk almaktan kaçmıyorum. Böyle şeyler yaşanıyor. Her şeyimi vermek istedim. Taraftarlarımızı, ülkemizi mutlu etmek istedik. Bizim için milli bir mesele oldu. O yüzden umarım herkesi gururlandırmışızdır. Şimdi toparlanıp Galatasaray maçına odaklanacağız." dedi.

Orkun, siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi tarafından uygulanan orantısız şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Buraya gelmişiz, taraftarımız çok güzel destek verdi. Tek taraflı çalışıyor gibi geliyor bana. Onlara girmek istemiyorum. Kabul edilecek bir şey değil. Ama herkes destek oldu. Herkesi mutlu edebildik. Şu an en önemlisi o. Gereken şeyleri yönetimin yapacağına inanıyorum. (Filistin halkı) Bizim tarafımız belli. Ekstra bir şey söylemeye gerek yok. Onları destekliyoruz, yanlarındayız. Az da olsa onlar için kazanabildik."

Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

SALİH ÖZCAN: "SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERDİK"

Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Salih Özcan, galibiyetin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Maçın takım için milli bir mesele olduğunu kaydeden Salih, "Bu maça çok motivasyonlu geldik, özgüvenli geldik ve yendiğimiz için çok mutluyuz. Gürcistan polisi bizim taraftarlarımıza biber gazı sıkmış. Gerçekten yazık. Çok geçmiş olsun. 2-3 kişi yaralanmış. Bu galibiyet bizim için o yönden daha güzel oldu." diye konuştu.

Salih, sahada ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak "Gerçekten sahada her şeyimizi verdik. Onu herkes gördü. Taraftarlar da çok destekledi. Tek bizim taraftarlarımız da desteklemedi. Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları... Bu bizim için çok önemli, çok güzel bir an. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Milli mesele olduğu için, 3 puanla da eve dönüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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