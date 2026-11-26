Beşiktaş - Hapoel maçında büyük skandal: Tribünler karıştı, maç uzun süre durakladı
Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva müsabakası, polisin siyah beyazlı taraftarlara orantısız müdahalesi sonrası durdu. Gürcistan polisinin siyah beyazlı taraftarlara karşı kullandığı orantısız güç nedeniyle duran maç yeniden başladı.
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşmasında tribünlerde gerginlik yaşandı.
TARAFTARA SERT MÜDAHALE
Gürcü polisinin Beşiktaş taraftarlarına sert müdahalede bulunması üzerine karşılaşma 26. dakikada durdu. Beşiktaşlı taraftarlar, sert müdahalede bulunan Gürcü polisine karşılık verirken tribünler karıştı. Karşılaşmanın 26. dakikasında tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Danimarkalı hakem Morten Krogh ve takımlar soyunma odasına gitti.
KARŞILAŞMA YENİDEN BAŞLADI
Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşma, tribündeki olaylar nedeniyle durduktan sonra kaldığı yerden devam etti.
Olayların bitmesinin ardından hakemler ve futbolcular sahaya döndü. 5 dakika ısınmanın ardından maç kaldığı yerden devam etti.
MAÇ ÖNCESİ PROTESTO
Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki seremonide İsrailli futbolcularla tokalaşmadı. Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de rakip takım kaptanının elini sıkmadı. Siyah beyazlı taraftarlar ise tribünlerde "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" sloganları attı.
MAÇ TARAFSIZ SAHAYA ALINMIŞTI
Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanması gereken karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle UEFA tarafından tarafsız sahaya alınmıştı. Mücadelenin seyircili oynanmasına karar verilmesinin ardından çok sayıda Beşiktaş taraftarı Batum'a gitmişti.