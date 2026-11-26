Batum'da oynanacak Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde yaşanan olay, siyah beyazlı tribünlerde tepkiye neden oldu.

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Temsilcimiz Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynayacağı maç öncesinde tribünlerde Filistin bayrağı açıldı.

TARAFTARA SERT MÜDAHALE

Siyah beyazlı taraftarların Filistin'e destek amacıyla açtığı bayrağa Gürcistan polisi sert müdahalede bulundu. Polis ekipleri, bayrağı açan taraftara müdahale ederek Filistin bayrağını elinden aldı.

GÜRCÜ POLİSİNE TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlara yönelik bu müdahale, hem siyah beyazlı tribünlerde hem de sosyal medyada tepki çekti. Siyah beyazlı taraftarlar, olay sonrası Filistin lehine tezahüratlara yaparak Gürcü polisine tepki gösterdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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