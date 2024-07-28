Orta Doğu'da savaş başlıyor! Türk Hava Yolları ve Air France-KLM Lübnan'a uçuşları iptal etti

Golan Tepeleri'ne füzelerle yapılan saldırının ardından Orta Doğu'da yeni bir savaş kapıda. İsrail'in her an Lübnan'a saldırması bekleniyor. Türk Hava Yolları ve Air France-KLM, Lübnan'daki Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na bu gece yapılacak bütün uçuşları iptal etti.

Erdoğan'dan İsrail'e müdahale mesajı: Nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz

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İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesinde bir futbol sahasına isabet eden roket saldırısında, aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Saldırının ardından Orta Doğu'da yeni bir savaşın başlaması an meselesi haline getirdi. İsrail ordusu bütün güçleriyle Lübnan'a doğru ilerledi. Hizbullah geri çekilme kararı aldı.

UÇUŞ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

İsrail'in Lübnan'a olası bir büyük saldırı düzenleme riskine karşı Türk Hava Yolları ve Air France-KLM, Lübnan'daki Beyrut-Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na bu gece yapılacak bütün uçuşları iptal etme kararı aldı.

Kararın ardından seferlerin pazartesi günü yeniden başlayacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan çok sayıda ülke, vatandaşlarını uyararak "Lübnan'ı terk edin" çağrısı yaptı.

ÜLKELER PEŞ PEŞE VATANDAŞLARINI UYARDI

Lübnan'da olası bir savaş riskine karşı ülkeler harekete geçti. Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmesi için çağrı yaptı.

Al Monitor'ün aktardığına göre Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç vatandaşlarını Lübnan'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

LÜBNAN DEVLET AJANSINDAN AÇIKLAMA

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, Beyrut’a yapılacak olan bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu.

Açıklamada, MEA’nin Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini bu akşamdan yarın sabaha kadar ertelediği kaydedildi.