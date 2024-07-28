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Uçuşlar durdu, 4 ülkeden Lübnan'ı terk edin çağrısı geldi

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Uçuşlar durdu, 4 ülkeden Lübnan&#039;ı terk edin çağrısı geldi

Dünya Haberleri

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, dün İran destekli Hizbullah güçlerinin saldırısıyla sarsıldı. Tarihte görülmemiş bir darbe alan İsrail'in Lübnan'a saldırması an meselesi. İsrail sınıra Beyrut'a uçuşlar dururken, 4 ülkeden Lübnan'ı terk edin çağrısı geldi.

İsrail, dün İran destekli Hizbullah güçlerinin Mecdel Şems'e gerçekleştirdiği saldırıyla sarsıldı. Saldırı sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Saldırının ardından ABD ziyaretini iptal ederek, İsrail'e geri dönen Netanyahu, güvenlik kabinesini topladı. Lübnan'a sert bir karşılık vermek için harekete geçen İsrail tank ve hava savunma sistemlerini sınıra yığdı.

4 ÜLKEDEN LÜBNAN'I TERK EDİN ÇAĞRISI

Sıcak gelişmelerin ardından Beyrut'a uçuşlar askıya alındı. Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç vatandaşlarını Lübnan'ı terk etmesi için çağrı yaptı.

Al Monitor'ün aktardığına göre Suudi Arabistan, Fransa, Norveç ve İsveç vatandaşlarını Lübnan'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

BEYRUT'A HAVA SEFERLERİ ASKIYA ALINDI!

Lübnan devletine ait Middle East Airlines (MEA) Havayolları, Beyrut’a yapılacak olan bazı uçak seferlerini yarın sabaha kadar ertelediğini duyurdu. MEA’nin uçak seferlerine ilişkin yaptığı açıklama Lübnan resmi ajansı NNA tarafından paylaşıldı.

Açıklamada, MEA’nin Beyrut Uluslararası Havalimanı’na yapılacak bazı uçak seferlerini bu akşamdan yarın sabaha kadar ertelediği kaydedildi. Erteleme nedeninin detayına değinilmeyen açıklamada, uçak seferlerinin 29 Temmuz sabahından itibaren yeniden başlayacağı aktarıldı.

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