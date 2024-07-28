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Erdoğan'dan İsrail'e müdahale mesajı: "Nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz"

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erdoğan&#039;dan İsrail&#039;e müdahale mesajı: &quot;Nasıl Karabağ&#039;a Libya&#039;ya gittiysek oraya da gideriz&quot;

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı müdahale mesajı veren Erdoğan, "Nasıl Karabağ'a Libya'ya gittiysek oraya da gideriz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda konuşan Erdoğan, İsrail'e müdahale mesajı verdi. 

Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

YRP'YE "ABBAS" TEPKİSİ

“Yeniden Refah’ın bir tane adamı var. Mahmud Abbas’ı davet etmediğimizi sana kim söylüyor? Biz davet ettik ama maalesef Abbas bize olumlu cevap veremedi. Biz de bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Bütün bu adımları atarken, kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimlere açmadık ki? Bunları bu işlerden haberi yok. Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi.

LİBYA'YA NASIL GİRDİYSEK AYNISINI YAPARIZ

Savunma sanayinde bizim ithalat, ihracatımız neydi nereye geldik. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail bu Filistin'e bunu yapamasın.

Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız.

BULUNMAMIZ GEREKEN YERDE DEĞİLİZ

Biz bulunmamız gereken yerde değiliz. Rize bu konuda örnek olmalı. Bundan sonraki süreçte, bütün köylerdeki kardeşlerim, mahallelerdeki kardeşlerim Rize’yi farklı yere taşımaları lazım. Belediyelerimizin olduğundan farklı çalışma ortaya koyması lazım. Rize’de yaşayan kardeşlerimin belediyesinden şikayetçi olmaması lazım. Bazı doğalgaz şikayetleri vardı. Bakanımız notları aldı, oraları takip ediyorlar. 

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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