Gazze'de yeni katliam! İsrail "güvenli" denilen alanı bombaladı... Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de güvenli denilen alanları bombalamaya devam ediyor. İsrail'in Han Yunus'ta iki bölgeye düzenlediği hava saldırılarında biri çocuk 8 Filistinli hayatını kaybetti. Onlarca ise yaralı var.

Gazze Şeridi'nde aylardır bombaların altında yaşam savaşını sürdüren Filistinlilerin artık gidecek yeri kalmadı. İsrail, 'güvenli bölge' ilan ettiği yerleri bombalamaya devam ediyor. Han Yunus'a yapılan saldırıda aralarında çocuklarında olduğu 8 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

GAZZE'DE YİNE SİVİLLER HEDEF ALINDI

Mevasi kentinde sözde güvenli bölge olduğu ifade edilen Filistinlilerin toplandığı alan ile iş yerlerine hava saldırısı düzenlendi.

Filistinlilerin toplandığı alana düzenlediği saldırıda biri çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Kent merkezindeki iş yerlerini hedef alan saldırıda 3 Filistinli öldü.

Onlarca Filistinli ise yaralandı. Yaralıların, Han Yunus'un batısındaki Nasır Sağlık Kompleksi ile Kuveyt Hastanesine nakledildiği belirtildi.

SÖZDE GÜVENLİ BÖLGE!

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, dün yaptığı açıklamada, Han Yunus şehrinin doğusunda daha önce "güvenli" bölge olarak açıklamıştı.

Adraee, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Gazze kent merkezinde daha önce güvenli bölge ilan edilen Eş-Şüheda ile el-Bureyc bölgelerine saldırı yapılacağını duyurdu.

Adraee, İsrail'in "güvenli bölge" olarak açıklanan alanı daraltarak, bir kısmına saldırı yapacağını ve Filistinlilerin "derhal ve geçici olarak" El-Mevasi'ye gitmelerini istedi.

YÜZLERCE GAZZELİ BÖLGEYİ TERK EDİYOR

İsrail'in söz konusu bölgeye saldırı ihtimaline karşı yüzlerce Filistinli bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Yanlarına alabildikleri birkaç parça eşyayla yollara düşen çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce Gazzeli, araç bulamadıkları için yaya olarak bölgeden ayrılmaya çalışıyor.

Öte yandan Mevasi'de 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.