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Bakan Katz'dan "Saddam Hüseyin" tehdidi! Erdoğan'ın sözleri İsrail'i ürküttü

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Bakan Katz&#039;dan &quot;Saddam Hüseyin&quot; tehdidi! Erdoğan&#039;ın sözleri İsrail&#039;i ürküttü

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" sözleri İsrail'de korkuttu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Saddam’ın akıbetini ona hatırlatayım müsaadenizle" diyerek Erdoğan'ı tehdit etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize İl Teşkilatı toplantında yaptığı konuşmada 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 10 binlerce masum Filistinlinin ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldı.

Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" sözleri İsrail'de korku ve paniğe yol açtı.

İSRAİLLİ BAKAN'DAN ERDOĞAN'A TEHDİT

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Saddam Hüseyin"e benzeterek tehdit savurdu. Katz'ın açıklaması şu şekilde:

“Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Saddam’ın akıbetini ona hatırlatayım müsaadenizle.”

Erdoğan'ın sözleri İsrail'i ürküttü! Bakan Katz tehditle karşılık verdi - 1. Resim

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