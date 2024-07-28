Bakan Katz'dan "Saddam Hüseyin" tehdidi! Erdoğan'ın sözleri İsrail'i ürküttü

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 28 Temmuz 2024 23:43 - Güncelleme: 29 Temmuz 2024 00:17 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" sözleri İsrail'de korkuttu. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Saddam’ın akıbetini ona hatırlatayım müsaadenizle" diyerek Erdoğan'ı tehdit etti.