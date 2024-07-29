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İsrail ordusunun Hizbullah korkusu: Topyekün savaş istemiyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İsrail ordusunun Hizbullah korkusu: Topyekün savaş istemiyoruz

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Golan Tepeleri'ndeki saldırının ardından tırmanan gerginlik sonrası açıklama yapan İsrailli yetkililer Hizbullah'ın saldırı hazırladığında olduğunu öne sürdü. Yetkililer ordunun Hizbullah ile savaşa girmek istemediğini kaydedip İsrail'in birkaç gün sürecek çatışmaya hazırlandığını ifade etti. 

İsrail geçtiğimiz günlerde Golan Tepeleri'nde Mecdel Şems adındaki Dürzi kasabasında bir futbol sahasının vurulmasından Lübnan Hizbullahını sorumlu tutmuştu. Hizbullah İsrail'in iddialarını kesin bir dille reddederken füzenin Demir Kubbe'den atıldığı öne sürüldü. 

İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim 'yeni savaş mı çıkacak?' sorusunu sordurturken adı açıklanmayan İsrailli yetkililerden çarpıcı bir açıklama geldi. 

Yetkililer yaptıkları açıklamada,ülkelerinin Hizbullah’a saldırı hazırlığında olduğunu ancak ordunun Hizbullah'a karşı topyekûn bir savaşa girmek istemediğini dile getirdi. Aralarında üst düzey savunma görevlilerin de bulunduğu İsrailli yetkililer, İsrail'in birkaç gün sürecek bir çatışmaya hazırlandığını söyledi.

SINIRLI KARŞILIK

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi adını açıklanmayan yetkililere dayandırdığı haberde, Hizbullah’a verilecek karşılığın “sınırlı ama önemli” olacağını yazdı. Haberde misilleme saldırısında köprüler, enerji santralleri ve limanlar dahil olmak üzere altyapının vurulabileceği ya da Hizbullah'ın silah depolarını vurmaya ile üst düzey Hizbullah komutanlarının hedef alınabileceği kaydedildi.

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANDI

ABD'den İsrail'e dönen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İsrail Güvenlik Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a Hizbullah'a ne zaman ve nasıl cevap verileceğine ilişkin karar yetkisi verdi.

LÜBNAN: SAVAŞ İSTEMİYORUZ

Lübnan Meclis Başkan Yardımcısı Elias Bou Saab, İsrail’in saldırı nedeniyle Lübnan topraklarını hedef alacağına dair yaptığı açıklamalara cevap vermişti. Saab, Hizbullah'ın Majdal Shams'ı bombalamak gibi bir niyeti olmadığını belirterek, “Arabulucular bizimle sürekli temas halinde ve büyük bir gerginlikten kaçınmaya çalışıyorlar. Biz savaş istemiyoruz ama İsrailliler Gazze'de olanları gerginliği tırmandırarak örtbas etmek istiyor” demişti.

HİZBULLAH "SALDIRIYI BİZ YAPMADIK" DEMİŞTİ

Majdal Shams'a düzenlenen saldırının ardından açıklama yapan Hizbullah, roketli saldırı düzenlemediklerini belirtmiş, saldırıyla hiçbir bağlantılarının olmadığını ifade etmişti.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada ise, Golan Tepeleri'nde bulunan bir İsrail üssüne onlarca roket fırlattığını duyurmuştu. Majdal Shams'a düzenlenen saldırıda yaşları 10 ila 20 arasında değişen 12 İsrailli hayatını kaybetmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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