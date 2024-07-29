Ömer Çelik'ten İsrailli bakanın küstah tehdidine 'Nazi'li cevap! Ribbentrop’un iyi bir örnek değil

İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik söylediği küstah sözlerine Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, Katz'a 'Nazi' benzetmesi yapıp "İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor. Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

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'Saddam'lı tehdide Türkiye'den çok sert tepki: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz nasıl Karabağ’a girdiysek biz nasıl Libya’ya girdiysek bunun aynısını onlara da yaparız" sözlerine İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Ona müsaadenizle Saddam’ın akıbetini hatırlatayım" sözleriyle cevap vermişti.

Küstah çıkışa tepkiler peş peşe gelirken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sert tepki gösterdi.

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’u örnek aldığı görülüyor.

Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, “kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek”ten yargılanmıştı.

Katz’a, Ribbentrop’un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır…

"NAZİLERİN GÜNÜMÜZ TEMSİLCİLERİ"

İsrail Dışişleri Bakanı, Nazilerin günümüzdeki temsilcisi olan bir katliam makinesinin dişlisinden ibarettir.

İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanının ve benzerlerinin Cumhurbaşkanımıza sürekli saldırması, Cumhurbaşkanımızın insanlık değerleri ve vicdanı adına takip ettiği siyasetten rahatsız oldukları içindir. Ne yaparlarsa yapsınlar ait oldukları hükümetin caniliğini ve soykırımcı siyasetlerini ört bas edemeyecekler.

İsmini katliamlarla, soykırımla, cinayetlerle ve Nazilerle yan yana yazdıran bu katliam makinesinin mensupları, hukuk önünde mutlaka hesap verecek.

Cumhurbaşkanımız bugünlere nice zalimlerin tehditlerini bertaraf ederek geldi, bundan sonra da insanlık ve hakikat adına takip ettiği siyasi duruşuyla, çağdaş Nazilerin tehditlerini tarihin çöplüğüne gönderecektir.