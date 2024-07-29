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Türkiye'den Erdoğan'a 'Saddam' tehdidine cevap: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

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Türkiye&#039;den Erdoğan&#039;a &#039;Saddam&#039; tehdidine cevap: Netanyahu&#039;nun sonu Hitler gibi olacak

Dünya Haberleri

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, "Erdoğan Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor" tehdidine Dışişleri Bakanlığı'ndan cevap geldi. Bakanlık, "Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Adolf Hitler'in sonu nasıl olduysa, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sonunun da aynı olacağını ifade etti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."

Düzenleyen:  - Dünya
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