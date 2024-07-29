Meteoroloji uyardı! O iller dikkat, sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinde ilerleyeceği belirtilirken, kuzeydoğu için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Rapora göre ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; Marmara’nın güneybatısı, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C , 35°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C , 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C , 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C , 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C , 41°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C , 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS °C , 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C , 31°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinin yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C , 32°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C , 31°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç ve yüksek kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C , 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS °C , 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA °C , 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C , 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C , 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C , 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C , 39°C

Az bulutlu ve açık