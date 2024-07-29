Trump FBI'a ifade verecek! Suikast girişimi halen aydınlatılamadı

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, uğradığı suikast girişiminin ardından FBI'a ifade vermeyi kabul etti. FBI tarafından yapılan açıklamada, "Gözlemlediği şeylere ilişkin onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Temmuz’da uğradığı suikast girişiminin ardından ABD'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, alınacak ifadenin soruşturma kapsamında suçun mağdurlarıyla yapılan standart görüşme olduğunu belirtti.

TRUMP İFADE VERECEK

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan Rojek, Trump’ın vereceği ifadeyle ilgili, "Gözlemlediği şeylere ilişkin onun bakış açısını öğrenmek istiyoruz" bilgisini paylaştı.

Rojek, Trump’ın ifadesinin nerede ve ne zaman alınacağı bilgisini paylaşmazken 20 yaşındaki zanlı Thomas Matthew Crooks hakkında devam eden soruşturmayla ilgili yeni detaylar verdi.

FBI HALA SONUÇ BULAMADI

Crooks’un internette toplu silahlı saldırılara, enerji santrallerine, el yapımı patlayıcı cihazlara yönelik ilgi duyduğunu gösteren aramalar yaptığını tespit ettiklerini kaydeden Rojek, şu ana kadar ortaya çıkan Crooks portresinin, birincil sosyal çevresinin ailesi ve yalnız bir birey olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rojek, FBI’ın yaptığı yüzlerce görüşmeye rağmen halen silahlı saldırının nedenine dair net bir sonuç ortaya çıkaramadığını kaydetti.

TRUMP'A SİLAHLI SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da Pennsilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.