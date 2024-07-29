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İsrail Hizbullah'ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron'u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail Hizbullah&#039;ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron&#039;u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Hizbullah'ı vurma tehditlerinin ardından dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüştü. İsrail'in yaklaşımına sert çıkan Pezeşkiyan, "Lübnan'a saldırı, kendileri için ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur." uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail'in Lübnan'a muhtemel saldırısının ağır sonuçlara yol açabilecek büyük bir hata olacağı uyarısında bulundu.

İsrail Hizbullah'ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron'u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur - 1. Resim

MACRON İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Pezeşkiyan, İran'ın Fransa ile arasındaki ilişkileri dürüstlük ve karşılıklı güvene dayanarak geliştirmeye hazır olduğunu Macron'a iletti.

İsrail Hizbullah'ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron'u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur - 2. Resim

"AĞIR SONUÇLARA YOL AÇAN BÜYÜK BİR HATA OLUR"

İsrail'in saldırılarından kaynaklanan bölgedeki gerilime değinen Pezeşkiyan, Lübnan'ın güney sınırlarında İsrail ile gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a saldırısı, kendileri için ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur." uyarısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise İran'ın Fransa ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerinin yeni hükümet döneminde daha fazla gelişmesini umduğunu belirtti.

İsrail Hizbullah'ı tehdit etti, Pezeşkiyan Macron'u uyardı: Ağır sonuçlara yol açan büyük bir hata olur - 3. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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