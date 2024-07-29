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İsrail 10 ayda 300'den fazla Filistinli sporcuyu katletti! Paris'te sadece 8'i yarışıyor

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İsrail 10 ayda 300&#039;den fazla Filistinli sporcuyu katletti! Paris&#039;te sadece 8&#039;i yarışıyor

Spor Haberleri

Dünyanın gözü 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda. 206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 atlet Paris'te çeşitli dallarda madalya mücadelesi verirken, Filistin'den sadece 8 sporcu olimpiyatlara katılabildi. Bunun sebebi ise; İsrail'in son 10 ayda 300'den fazla profesyonel Filistinli sporcuyu öldürmesi.

HABER MERKEZİ- Spor dünyasının nabzı 33. Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Paris'te atıyor. 206 ülkeden yaklaşık 10 bin 500 atlet, 32 spor dalında madalya kazanmak için ter döküyor.

342 FİLİSTİNLİ SPORCU HAYATINI KAYBETTİ

Olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ülke ABD (594) olurken, Fransa ise ikinci sırada (572) yer aldı. Birçok ülkenin yüzlerce sporcu gönderdiği olimpiyatlara Filistin ise sadece 8 sporcu gönderebildi. İsrail’den ise 88 sporcu yarışmalarda yer alıyor.

İsrail 10 ayda 342 Filistinli sporcuyu katletti! Paris'te sadece 15'i yarışıyor - 1. Resim

Bu durumun tek sebebi ise İsrail'in 10 aydır Filistin'e yönelik saldırıları. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 10 ayda 300'den fazla profesyonel Filistin sporcusunu öldürdüğü belirtiliyor.

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus Futbol Kulübü Sözcüsü Ali Dahlan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk olmak üzere çeşitli spor dallarında 300'ün üzerinde sporcu şehit oldu." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail 10 ayda 342 Filistinli sporcuyu katletti! Paris'te sadece 15'i yarışıyor - 2. Resim

OLİMPİYAT ÖNCESİ YAPILAN ÇAĞRILAR SESSİZ KALMIŞTI

Uluslararası kamuoyunda olimpiyat oyunları başlamadan önce İsrail'e boykot uygulanması yönünde çağrılar yapılmıştı. İsrail'in olimpiyat müsabakalarından men edilmesi ve hiçbir karşılaşmada İsrail bayrağına yer verilmemesi istenmişti fakat Uluslararası Olimpiyat Komitesi bu yönde bir karar almadı.

İsrail 10 ayda 342 Filistinli sporcuyu katletti! Paris'te sadece 15'i yarışıyor - 3. Resim

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da İsrail'e Rusya'ya uygulandığı gibi bir yaptırım uygulanamayacağını söyledi ve Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının çok farklı durumlar olduğunu ifade etti.

Macron, İsrail adına yarışan sporcuların kendi bayraklarıyla olimpiyatlara katılabilmeleri gerektiğini savunmuştu.

FİLİSTİN BAYRAĞINI DALGALANDIRMAK İÇİN PARİS'TE YARIŞIYORLAR

Paris 2024 Olimpiyatları'nda mücadele eden Filistinli sporcular, ülkelerinin bayrağını dalgalandırmak için Paris'e geldiklerini ifade etmişlerdi.

İsrail 10 ayda 300'den fazla Filistinli sporcuyu katletti! Paris'te sadece 8'i yarışıyor - 4. Resim

Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na gelen kafilede yer alan sporculardan yüzücü Yazan Al Bawwab, judocu Fares Badawi ve boksör Wasim Abusal, açıklamalarda bulunmuştu.

Filistin'deki vatandaşlarına selam gönderen Bawwab, "Filistinlileri çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Dünya genelinde bizi destekleyen herkesi seviyorum. Bizler insanız. Ancak bizlere insan gibi muamele edilmiyor. Spor yapmaya geldiğimizde, diğer insanlarla eşit olduğumuzu anlamalılar. Filistinlileri çok seviyorum." diye konuşmuştu.

Filistinli judocu Fares Badawi, Paris'te ülkesini temsil edeceği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bizi çok güzel karşıladılar. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil edebiliriz. Buradayız, güçlüyüz, güçlü kalacağız ve hiçbir zaman pes etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail 10 ayda 300'den fazla Filistinli sporcuyu katletti! Paris'te sadece 8'i yarışıyor - 5. Resim

Wasim Abusal da kendisinin Filistin'i olimpiyatlarda temsil eden ilk boksör olduğuna dikkati çekerek "Bugün Paris'teyiz. Burada kendimi ailemin arasında hissediyorum. Buradaki insanların hepsi bizim için geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum." açıklamasını yapmıştı.

 

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