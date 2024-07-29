ABD Lübnan'ı işgale yeşil ışık yaktı! Golan Tepeleri hakkında skandal sözler

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısında Hizbullah'ı suçladı. Öte yandan Kibry, Golan Tepeleri'nin İsrail'in bir parçası olduğunu belirtti ve ABD'nin sonuna kadar yanlarında olacağını vurguladı.

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Golan Tepeleri'ne yönelik roket saldırısıyla Orta Doğu'da Hizbullah-İsrail savaşı an meselesi galine geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düzenlenen roket saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Kirby, telekonferans yoluyla düzenlediği basın brifinginde, İsrail ile Lübnan arasında artan gerilime ilişkin başlıkları değerlendirdi. Kirby, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına yapılan saldırıyı Lübnan Hizbullahı'nın düzenlediğini savundu.

HİZBULLAH'A TEPKİ GÖSTERDİ

Kibry, "Bu hafta sonu, futbol oynayan çok sayıda çocuğun canını alan korkunç saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırı Lübnan Hizbullahı tarafından düzenlendi. Onlar reddediyor fakat bu, onların kontrolü altındaki bölgeden gelen onlara ait bir roketti" ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayı kınadıklarını ancak bölgede tansiyonun büyümesini istemediklerini kaydeden Kirby, İsrailli ve Lübnanlı yetkililerle sürekli olarak görüşmeye devam ettiklerini belirtti.

"GOLAN TEPELERİ İSRAİL'İNDİR"

İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz desteklerinin ise aynen devam ettiğinin altını çizen Kirby, "ABD, diplomatik bir çözüme ulaşılması için çabaları desteklemeye devam edecek. Halen diplomasi için zaman ve zemin olduğuna inanıyoruz. Mavi Hat boyunca hem saldırıların tamamen sona ermesi hem de İsrailli ve Lübnanlı vatandaşların evlerine güven içinde dönmeleri önemli." diye konuştu.

Öte yandan Kirby, basın toplantısı sırasında bir muhabirin Golan Tepeleri'nin İsrail'in bir parçası olup olmadığı sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Kirby, hem Hizbullah'a hem de bölgedeki "İran destekli diğer unsurlara" karşı İsrail'i desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

ABD TRUMP'TAN BERİ İŞGALİ TANIYOR

Bununla birlikte ABD, Golan Tepeleri'ni resmen Eski Başkan Donald Trump döneminden itibaren Golan Tepelerini İsrail'in bir parçası olarak tanıyor.

Trump yönetimi tarafından yürürlüğe konulan ABD başkanlık bildirisi , herhangi bir ülkenin Golan Tepeleri üzerindeki İsrail hakimiyetini tanıdığı ilk örnek oldu. Öte yandan Lübnan vatandaşları, olası bir savaşa karşı ülkelerini terk etmeye başladı.

MECDEL ŞEMS SALDIRISI

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu. İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.