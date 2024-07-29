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DEM Parti'den Van'da halay provokasyonu! Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti, polis slogan atanları topladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti&#039;den Van&#039;da halay provokasyonu! Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti, polis slogan atanları topladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti'nin terör örgütü PKK provokasyonu bu kez de Van'da hortladı. Van Büyükşehir Belediyesi sözde Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın PKK paçavrasıyla halay çektiği görüntüler ortaya çıktı. Bununla da kalınmadı ve il örgütü binası önünde halay etkinliği düzenlendi. Halayda sloganların atıldığını belirten emniyet ekipleri, birçok kişiyi gözaltına aldı.

Mersin ve İstanbul'da terör örgütü PKK propagandası yapanların tutuklanmasına karşı çıkan DEM Parti, Van'da halay etkinliği düzenledi. PKK elebaşı için atılan sloganları meşru gören DEM Parti, algı operasyonuna kalkıştı. Emniyet ekipleri Van'daki skandala kısa sürede müdahale etti.

DEM Parti'den Van'da halay provokasyonu! Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti, polis slogan atanları topladı - 1. Resim

VAN'DA SLOGANLARLA HALAY PROVOKASYONU

Mersin ve İstanbul'da çekilen halaylarda terör örgütü PKK elebaşı Apo için slogan atanların birçoğu tutuklandı. Terör yandaşlarına sahip çıkan DEM Parti, olayı saptırarak 'Kürtçe şarkıda halay çekenleri tutukluyorlar' ifadeleriyle yansıtmaya çalıştı.

Bebek katiline desteği makul kabul eden DEM Parti, bu kez Van İl Örgütü binası önünde provokatif bir eylem düzenledi. Toplanan kalabalık halay çekerken, bir süre sonra polisler olaya müdahale etti.

Grubun bölücü slogan attığını belirten polisler birçok kişiyi gözaltına aldı.

DEM Parti'den Van'da halay provokasyonu! Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti, polis slogan atanları topladı - 2. Resim

VAN'DA SKANDALLAR BİTMİYOR

Van Büyükşehir Belediyesi sözde Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın PKK paçavrası ile halay çektiği görüntüler olay oldu. Sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından gözler yeniden Van'a çevrildi.

Binlerce kadının, bebeğin katili olan PKK elebaşı için slogan atan, PKK'nın sözde marşı ve paçavrasıyla halay çeken Şedal'ın da gözaltına alınması gerektiği belirtildi.

DEM Parti'den Van'da halay provokasyonu! Neslihan Şedal PKK paçavrasıyla halay çekti, polis slogan atanları topladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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