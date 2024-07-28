Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > PKK'nın sözde marşıyla terör propagandası yapan kadın gözaltına alındı

PKK'nın sözde marşıyla terör propagandası yapan kadın gözaltına alındı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da aracında dinlediği PKK'nın sözde marşıyla ile terör örgütü PKK propagandası yapan kadın gözaltına alındı. PKK yandaşının ters kelepçe ile evinden alındığı anlar dikkat çekti.

Emniyet ekipleri terör örgütü PKK sempatizanlarına düzenlediği operasyonlarına devam ediyor. Mersin'deki terör halayının ardından İstanbul'da terör propagandası yapanlar da gözaltına alındı.

ARABASINDA PKK'NIN SÖZDE MARŞIYLA TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTI

İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken terör örgütü PKK propagandası yapan kadın sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Terör örgütü PKK sevdalısı kadın videoya "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmak, herkesin harcı değil diye düşünüyorum" notu düştü.

Gerilla şarkısı ile terör örgütü PKK propagandası yapan kadın gözaltına alındı - 1. Resim

PKK YANDAŞLARI TEK TEK YAKALANDI

İstanbul polisi, terör halayı, PKK propagandası yapan şarkıları dinleyenlere yönelik operasyon başlattı.

Adresleri belirlendikten sonra bu sabah erken saatlerde 7 ayrı ilçede 24 adrese peş peşe baskın düzenlendi. Örgütü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan terör örgütü PKK destekçilerinden biri de Berfin kullanıcı adıyla terör şarkısı dinleyen kadındı.

Gerilla şarkısı ile terör örgütü PKK propagandası yapan kadın gözaltına alındı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İmamoğlu'ndan SGK borçları için flaş hamle! AK Parti'den teşekkür geldiA Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris'te ilk sınavında Hollanda karşısında
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Vicdansız baba gözaltında! Oğluna verdiği ceza sosyal medyayı ayağa kaldırdı - GündemOğluna verdiği ceza sosyal medyayı ayağa kaldırdı!Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan Tuğçe Kalmış dünya evine girdi - GündemEnkaz altından kurtaran kahramanıyla evlendiCumhurbaşkanı Erdoğan, Safiye Soyman'a başsağlığı diledi - GündemErdoğan, Safiye Soyman'a başsağlığı dilediBalıkesir'de katliam gibi kaza! Tıra çarpan otomobil 3 kişiye mezar oldu - GündemTıra çarpan otomobil mezarları olduKahramanmaraş'ta deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu - GündemKahramanmaraş'ta deprem! AFAD son dakika olarak duyurduTımarhanelikler! - Gündem460 milyarlık ekosistemden geçinen dörtlü!
Sonraki Haber Yükleniyor...