PKK'nın sözde marşıyla terör propagandası yapan kadın gözaltına alındı

İstanbul'da aracında dinlediği PKK'nın sözde marşıyla ile terör örgütü PKK propagandası yapan kadın gözaltına alındı. PKK yandaşının ters kelepçe ile evinden alındığı anlar dikkat çekti.

Emniyet ekipleri terör örgütü PKK sempatizanlarına düzenlediği operasyonlarına devam ediyor. Mersin'deki terör halayının ardından İstanbul'da terör propagandası yapanlar da gözaltına alındı.

ARABASINDA PKK'NIN SÖZDE MARŞIYLA TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTI

İstanbul'da aracıyla seyir halindeyken terör örgütü PKK propagandası yapan kadın sürücü, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Terör örgütü PKK sevdalısı kadın videoya "İstanbul'un göbeğinde son sesle bu parçayı açmak, herkesin harcı değil diye düşünüyorum" notu düştü.

PKK YANDAŞLARI TEK TEK YAKALANDI

İstanbul polisi, terör halayı, PKK propagandası yapan şarkıları dinleyenlere yönelik operasyon başlattı.

Adresleri belirlendikten sonra bu sabah erken saatlerde 7 ayrı ilçede 24 adrese peş peşe baskın düzenlendi. Örgütü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan terör örgütü PKK destekçilerinden biri de Berfin kullanıcı adıyla terör şarkısı dinleyen kadındı.