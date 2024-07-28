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DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit PKK destekçilerini savunmak için skandal sözlerle Meclis'i tehdit etti: Davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit PKK destekçilerini savunmak için skandal sözlerle Meclis&#039;i tehdit etti: Davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, terör örgütü PKK sempatizanlarının tutuklanmasına inanılmaz sözlerle karşı çıktı. Meclis'te olayın gerçekliğinin dışında algı yapan Koçyiğit, tutuklamaların sebebini 'sadece halay' olarak yorumladı. PKK elebaşı için atılan sloganları görmezden gelen DEM'li Koçyiğit, "Kafamızın tepesini attırmayın. Vallahi davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz" diyerek skandal sözlerle TBMM'yi tehdit etti.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oturumda skandal açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK propagandası yapanları savunan DEM'li Koçyiğit, tutuklama ve gözaltı kararlarını hedef aldı.

MECLİS'TE "KÜRT GENÇLERİNİ HALAY ÇEKTİ DİYE TUTUKLUYORSUNUZ" ALGISI

TBMM'deki oturumda Mersin ve İstanbul'daki terör propagandalarına karşı yapılan operasyonlara karşı çıkan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, soruşturma kapsamındaki operasyonların Kürtlere kasıtlı olarak yapıldığını savundu.

Olayların gerçek yüzünü çarpıtmak için açıklamalarına devam eden Koçyiğit, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı için atılan sloganların suç unsuru olmadığını söyledi.

DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit PKK destekçilerini savunmak için skandal sözlerle Meclis'i tehdit etti: Davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz - 1. Resim

MECLİS'E SKANDAL HALAY TEHDİDİ

Yapılan gözaltılar ve tutuklamaların 'sadece halay' nedeniyle olduğu vurgusu yapmaya çalışan Koçyiğit, algı operasyonuna provokatif sözleriyle devam etti.

Meclis'te bir skandala imza atan DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit, "Kafamızın tepesini attırmayın. Vallahi davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz. Yetmiyorsa Genel Kurul’da halay çekeriz. Yeter artık." diyerek tehditler savurdu.

DEM Partili Gülüstan Kılıç Koçyiğit PKK destekçilerini savunmak için skandal sözlerle Meclis'i tehdit etti: Davul zurnayı getirir, Meclis bahçesinde halay çekeriz - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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