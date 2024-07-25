DEM Parti, Mersin'deki halayda teröristbaşı lehine slogan attıkları için gözaltına alınan PKK yandaşlarına sahip çıktı! Algı yapmak için skandal açıklama

DEM Parti, terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşı için Mersin'de halay çekerek slogan atanların tutuklanması hakkında skandal bir açıklama yaptı. 'Apo' sloganlarını duymazdan gelerek olayı sadece 'halay' olarak ele alan DEM Parti, kişilerin de PKK militanı olmasını değil, Kürt olduklarını işaret etti. Etnik köken üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan partinin skandal açıklaması tepki çekti.

Mersin'de halay çekerken teröristbaşı Abdullah Öcalan için slogan atan PKK sevdalıları, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. PKK yandaşlarının tutuklanmasının ardından DEM Parti'den skandal bir açıklama geldi.

DEM PARTİ'DEN KÜRTLÜK ÜZERİNDEN ALGI ÇABASI

PKK destekçilerinin bebek katili APO için attığı sloganları normal olarak karşılayan DEM Parti, yine 'Kürt' algısı yapmaya kalktı.

DEM Parti'den yapılan provokatif açıklamada "Halay çekmek suç değildir, Kürt gençleri serbest bırakılmalıdır" başlığına yer verildi.

Söz konusu parti, binlerce insanımızı öldüren kalleş terör örgütü PKK'nın elebaşı için slogan atanların gözaltına alınmasını, "Olayın provokatif ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bir algı operasyonu olduğunu gösteren pek çok olgu mevcuttur. Gençlerin halay çektiği video 21 /22 Temmuz tarihinde değil 2024 yılı Kurban Bayramında çekilmiştir. Videodaki gençler Gaziantep ilinden Mersin’e bayram amaçlı gelen kişilerdir. Halayda olmadığı halde bazı gençlerin gözaltına alınma sebebi avukatlarınca, videoda 11 kişi görüldüğü ve emniyetin sırf bu 11 sayısını tamamlamak için bu şekilde hareket ettiği şeklinde değerlendirilmiştir." ifadeleriyle gündemine aldı.

PKK sempatizanlarının provokatif sloganlarını görmezden gelen DEM Parti, olayı sadece 'halay' olarak vurguladı. Sosyal medyada yapılan yorumlar üzerinden çıkar yolu aramaya çalışan DEM Parti, "Kamuya açık alanda halay çeken gençler hakkında ayrımcı ve ırkçı paylaşımların arttığı, birçok ırkçı yorumun yapıldığı, sosyal medyada oluşturulan bu suni gündem içerisinde, halka açık alanda halay çekmenin dahi yasaklanması gerektiği yönünde oldukça fazla yorum yapıldığı, bu yorumlarda çeşitli kamu kurumlarının etiketlendiği, hatta X kullanıcısı bir hesabın gençlerin kimlik bilgilerini yayınladığı görülmüştür." açıklamasında bulundu.

MERSİN'DE PKK YANDAŞLARINDAN APO SLOGANLARI

Mersin'de büyük bir kalabalık, halay çektikleri sırada terör örgütü PKK'nın bebek katili Abdullah Öcalan için sloganlar attı. İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesiyle emniyet ekipleri kısa sürede bu kişileri gözaltına aldı.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Kısa süre içinde söz konusu 2 kişi de yakalandı.