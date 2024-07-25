Mersin'deki terör halayında 10 tutuklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mersin'de terörist elebaşı Abdullah Öcalan sloganları atarak halay çeken 10 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.
Mersin'de sahil kenarında 15 kişilik grubun terörist başı Abdullah Öcalan'ı öven sloganlar eşliğinde halay çekmesi sosyal medyada gündem olmuştu.
Şüphelilerin Gaziantep'ten geldiği ve bazılarının suç kaydı olduğu belirlenmişti.
"MİLLİ BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALAN GİRİŞİMLERE MÜSAADE YOK"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gözaltına alınan 10 şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Sosyal medyadan haberi duyuran Tunç, şunları söyledi:
Mersin'de, terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.
Milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan hiçbir girişime asla müsaade edilmeyecektir.