Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılıyor. CHP'li Namık Tan'ın Mavi Vatan için 'masal' değerlendirmesine sert çıkan Erdoğan, "Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye aleyhine bu tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu?" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Selden kütük kapma telaşında olanları görüyoruz ve aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Biz ne kadar sancılı olursa olsun her meseleyi kendi içinde özgürce tartışan bir hareketiz.

İlk etapta şer gibi görünen hadisenin hayır olduğunu bizzat yaşayarak gördük.

Her dem yeniden doğarak, kendimizi yenileyerek bu yolda azim ve kararlılıkla yürüyoruz.

Seçim sonuçlarının fotoğrafını çektik. Önümüzdeki döneme dair yol haritamızı şekillendirdik.

Siyasetin dalgalı denizinde gelgitler olabilir. Geçicidir, olabilir.

Yapmamız gereken belli; milletin sofrasına daha fazla oturacak ve vatandaşımızın yanında olacağız.

AK Parti çatısı altında ülkeye ve millete hizmet yarışına girişmiş her bir kardeşimiz, sahada milletle iç içe olmak mecburiyetindedir.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ

Son olarak geçtiğimiz hafta DEM'li ortaklarıyla birlikte Somali tezkeresine 'hayır' dediler.

7 Ekim'den beri, Gazze'deki soykırım konusunda Hamas'ı 'şeytanlaştırma' üzerine kurulu, nasıl bir dil tutturduklarını hepimiz biliyoruz.

Şimdi benzer bir basiretsizliği 'mavi vatan' konusunda görüyoruz. Türkiye çıkarlarını savunmak yerine 'masal' diyerek ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek, birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye aleyhine bu tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu?

Bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesinler. Gölge etmesinler yeter. Biz onlardan başka ihsan istemiyoruz.

Ayrıntılar geliyor...