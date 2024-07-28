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CHP'de Mavi Vatan polemiği! Namık Tan "masal" dedi, tepki gecikmedi

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CHP&#039;de Mavi Vatan polemiği! Namık Tan &quot;masal&quot; dedi, tepki gecikmedi

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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan'ı "masal" olarak nitelemesine parti içinden cevap geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Mavi Vatan konsepti her türlü siyasi mülahazaların dışındadır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarındaki konuşmasında Türkiye'nin dış politikada attığı adımlarını hedef aldı.  Tan, konuşmasında "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullandı.

AK PARTİ'DEN JET CEVAP!

Bunun üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in "CHP Milletvekili Sayın Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir" tepkisinin ardından CHP'den de Namık Tan'a cevap gecikmedi.

CHP'DEN CHP'Lİ VEKİLE TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir.

"HER TÜRLÜ SİYASİ MÜLAHAZALARIN DIŞINDA"

Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır" sözleriyle Namık Tan'a eleştiri yöneltti.

Düzenleyen:  - Gündem
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