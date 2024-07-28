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Ömer Çelik'ten CHP'li Namık Tan'a tepki: Siyasi savrulma ve sorumsuzluktur

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Yakışıksız bir ifadedir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından CHP Milletvekili Namık Tan'ın açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Mavi Vatan”daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis’imizin çatısı altında, Yunanistan’ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri “siyasi masal” olmaktan öteye gitmez. Yunanistan’ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye’nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır.

"MAVİ VATANIMIZ, ANA VATANIMIZIN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

CHP Milletvekili Sayın Namık Tan’ın “Mavi Vatan” için “masal” demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye’nin milli siyasetine karşı Yunanistan’ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP’de “Mavi Vatan” için “yayılmacı politika” diyen dış politika kurmayı, yerini “Mavi Vatan” için “masal” diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. 

Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye’ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur. Mavi Vatanımız, Ana Vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır. 

MAVİ VATAN'A "MASAL" DEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarındaki konuşmasında Türkiye'nin dış politikada attığı adımlarını hedef almıştı.  Tan, konuşmasında "Bir ara tutturduğu mavi vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadesini kullanmıştı. 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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