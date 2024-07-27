Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde konuşuyor...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. Şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil ömürlüktür. Gece gündüz çalışıldı ve eşsiz eserler ortaya çıktı. Tüm çalışmalarımız doğal malzemelerle tarihi yapıya uygun yapıldı.

Ayder’in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Rize'ye 855 milyonluk yatırımı kazandırmış oluyoruz.

Ayder'de çarpık binaları da yıkarak toplamda 2 milyar 80 milyonluk yatırım yaptık.

Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak vizyon projeler gelecek.

Bizim gündemimizde hizmet var, yatırım var. Biz çalışıyoruz, laf üretmiyoruz iş üretiyoruz. Biz koşuyoruz. Ona buna kulak asmadan Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadele ediyoruz.

Bu haftaki grup toplantımızda emeklilerimizle ilgili gayretlerimize değindim. Dolar bazında reel olarak karşılaştırmalı olarak neler yaptığımızı tek tek anlattım.

Muhalefete tutmadıkları sözleri hatırlattım. Borçlarının hatırlatılması CHP'lileri kızdırdı. Borç alınırken dost, ödenirken düşmandır misali abuk sabuk açıklama yapıyorlar. Kendilerini savunmak adına dengeleri şaştı. Neymiş hükümet mali darbe yapma peşindeymiş. Neymiş CHP'li belediyeler iş yapamazmış. Neymiş çöpleri elleriyle toplamak zorunda kalırlarmış iyi de CHP zatem çöp toplamıyor ki. Kamyonla toplayamadığınız çöpleri ellerinizle mi toplayacaksınız.

SGK borcu 1 milyar lira olan 6 il var ve bunun 5 tanesi CHP'ye ait.

Ayrıntılar geliyor...