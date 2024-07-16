FETÖ’cüler 15 Temmuz’da başarılı olsaydı... Ne Kıbrıs kalırdı ne de Mavi Vatan!

Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Ankara’da hükûmeti ele geçirmiş olsalar Irak, Suriye ve Ege’den dış istila süreci başlayacaktı. Kıbrıs, elimizden gidecekti. Ege’den de Yunan istilası ile karşı karşıya bırakılacaktık." dedi.

YILMAZ BİLGEN'İN HABERİ - Türkiye’nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz’da açığa çıkaran FETÖ’nün, darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti. Müstafi Amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, hain darbe girişimine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Millet olarak büyük sınav verdiğimizi kaydeden Yaycı “15 Temmuz’da FETÖ terörü başarılı olsa bugün elimizde ne Kıbrıs, Libya, Karabağ ve Mavi Vatan kalırdı ne de Afrika, Türk Devletleri Teşkilatı olurdu. Hatta Hatay dâhil birçok Türk şehrini kaybedebilirdik. Türk milleti ayaklanmasa Anadolu, Irak, Suriye ve Ege’den işgal edilecekti. Bu sebeple 15 Temmuz salt askerî darbenin çok ötesinde emperyal istila planıydı” dedi.

HER ŞEY PLANLANMIŞTI!

15 Temmuz gecesi sınır boyu yaşanan hareketliliğe vurgu yapan Cihat Yaycı şunları söyledi: Hepimiz o meşum gecenin ardından hudut hattına kimlerin ne gibi tahkimatlar kurduğunu gördük. İncirlik’te yaşananlar, Malatya örneği ve Hatay’dan Hakkâri’ye uzanan bütün hudut koridorunda görev yapan askerî sivil yöneticilerin kimler tarafından ve ne amaçla atandığı 16 Temmuz günü ortaya çıktı. PKK ve FETÖ müşterek hareket ettiler. Ankara’da hükûmeti ele geçirmiş olsalar Irak, Suriye ve Ege’den dış istila süreci başlayacaktı. Kıbrıs, elimizden gidecekti. Ege’den de Yunan istilası ile karşı karşıya bırakılacaktık. Tüm hazırlıklar buna göre yapıldı. İstanbul’da Ekümenik Patrik Devleti’nin kurulması ile ilgili FETÖ ve emperyal güçler anlaştı. Sonra da Pontus, Kürdistan ve Hatay’ın yeniden elden çıkması ile paramparça bir ülke durumuna düşürülecektik. FETÖ’ye bu projede koçbaşı görevi verildi.

HARİTA HAZIRLADILAR

Darbe günü donanma gemilerine FETÖ’cü olmayan komutanları dahi giremedi. Birçok karargâhta da durum aynıydı. Dünya tarihinde bunun bir örneği yok ancak Türkiye’de o gün bu olay yaşandı.

Orduyu rehin aldıklarını düşünerek o kalkışmaya giriştiler. Hariçte kurulan emperyal kumpas bu taşeron eliyle hayata geçirilecekti. Bu millet o fırsatı vermedi. Daha sonrasında Kıbrıs’ta atılan millî adımlara, Mavi Vatan doktrinine, Libya anlaşması ve Karabağ savaşına en büyük düşmanlık yine FETÖ ve bağlı olduğu odaklardan geldi.

Bunların bayrak, vatan, din, namus, millet gibi değerleri yok. Kim ellerine hangi bayrağı tutuşturduysa ya da nerede menfaat görürlerse vatanları da kutsalları da budur. İşte bütün bu kirli arka plan gerçekliği ışığında Türkiye’yi paramparça etme görevini seve seve üstlendiler. Şayet amaçlarına ulaşmış olsalar bu topraklarda federasyon bile değil konfederasyon yönetimi hâkim olacaktı. Oysa şu an Karabağ özgür. Türk askeri, teröre karşı barikatını Suriye ve Irak topraklarında kurdu. Türkiye diğer yandan Libya’da en önemli aktör ve Somali, Sudan başta olmak üzere Afrika’da askerî, siyasi, ekonomik güç niteliği kazandı. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu ve Azerbaycan ile iki devlet tek millet olduk. Milletimiz olaylara bu açıdan da bakmalı.