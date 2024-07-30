İsrail Gazze'de sivillerin sığındığı kampı vurdu! Onlarca Filistinli öldü ve yaralandı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sayısız katliam düzenleyen İsrail, yine Filistinli sivillerin sığındığı kampı vurdu. Bureyc kampına düzenlenen hava saldırılarında onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

Orta Doğu'da savaş başlamak üzere: Topraklarımızı sonuna kadar savunacağız

Orta Doğu'da savaş başlamak üzere: Topraklarımızı sonuna kadar savunacağız

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın Filistinli masum sivili katleden işgalci İsrail ordusu, bu kez Bureyc kampına hava saldırıları düzenleyerek bomba yağdırdı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Kampı'nı bombaladığını duyurdu.

ONLARCA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Saldırıda en az 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Ölü ve yaralılar Nusayrat Kampı'nda yer alan Avde Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun Nusayrat Kampı'nın girişinde toplanan vatandaşları da hedef aldığı, saldırıda 12 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

KATLİAM SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin farklı bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edildi.

Havadan ve karadan bomba yağan Gazze halkı dehşeti yaşıyor.

SOYKIRIMIN BİLANÇOSU

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 618 Filistinli öldü, 91 bin 223 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.