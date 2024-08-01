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'Ulusal acil durum' ilan edilen salgın büyüyor! Can kaybı arttı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Nijerya'da kolera salgını nedeniyle sene başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi.

 

Temiz su yetersizliği ve tıbbı müdahalelerin etkin yapılamaması, Nijerya'da hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Ülkede sıtma, tifo ve çocuk felci gibi hastalıklar sıklıkla görülürken, son salgın ise kolera oldu.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkede 15-21 Temmuz tarihleri arasında 170 kolera vakasının görüldüğünü, 3 kişinin ise salgında öldüğünü açıkladı.

Böylece ülkede ocak ayından bu yana 4 bin 809 kolera vakasının görüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya yükseldiği kaydedildi.

SAYI GEÇEN SENEYİ ŞİMDİDEN GEÇTİ

Kolera salgını nedeniyle 26 Haziran'da 'ulusal acil durum' ilan edilen Nijerya'da geçen yıl 3 binden fazla kolera vakası görülmüş, salgında 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

"Vibrio" bakterisinin neden olduğu; gıda ve su yoluyla bulaşan kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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