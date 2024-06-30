Nijerya'da düğün, cenaze ve hastaneye intihar saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Nijerya'da peş peşe intihar saldırıları düzenleyen şahıslar dehşet saçtı. Bir düğün, cenaze ve hastane düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Saldırıların kadınlar tarafından yapıldığı öne sürüldü.
Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde yer alan Gwoza kasabasında bir düğün, cenaze ve hastaneye intihar saldırıları düzenlendi.
ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR
Düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Yetkililer, intihar saldırılarının kadınlar tarafından düzenlediği üzerinde duruyor.
KADINLAR YAPTIĞI İDDİASI!
Borno Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı Direktörü Barkindo Saidu, ölenler arasında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğunu belirtti. Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı