Nijerya'da düğün, cenaze ve hastaneye intihar saldırısı! Onlarca ölü ve yaralı var

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 30 Haziran 2024 23:50 - Güncelleme: 1 Temmuz 2024 00:02 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Nijerya'da peş peşe intihar saldırıları düzenleyen şahıslar dehşet saçtı. Bir düğün, cenaze ve hastane düzenlenen intihar saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Saldırıların kadınlar tarafından yapıldığı öne sürüldü.