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Özgür Özel'in kardeşi İzmir'deki su zammına tepki gösterdi

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Özgür Özel&#039;in kardeşi İzmir&#039;deki su zammına tepki gösterdi

Gündem Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin suya yüzde 45 zam kararına tepki gösterdi. Barış Özel, "Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen. Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" ifadelerine yer verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ve atık su tarifelerindeki ücretlerde düzenleme yaparak birinci kademe olan 0-4 metreküp arası tüketim haricindeki tüketime yüzde 45 zam yaptı.

Suya yapılan yüzde 45'lik zam vatandaşlar tarafından tepkiye yol açarken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel de İzmir Büyükşehir Belediye'sinin kararına kayıtsız kalmadı.

"EN PAHALI SUYA KATMERLİ ZAM"

Barış Özel, sosyal medya X hesabı üzerinden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kararına tepki gösterdi. Özel tepkisini, "Türkiye'nin en pahalı suyuna katmerli zam resmen" sözleriyle dile getirdi.

Özel açıklamasında, "İzmir'de suya indirim sözü seçim vaadi olarak verilmişken, seçim sonrası elektrik zammından bile yüksek zam yapılıyor" ifadelerine de yer vererek, "Böyle mi yöneteceksiniz İzmir'i? Yazıktır bu halka!" açıklamasında bulundu.

İZMİR'DE SUYA YÜZDE 45 ZAM

Cuma günü İZSU Genel Kurulunun olağanüstü toplantısında alınan kararla, 0.5 metreküp ve üzerinde su ve atık su bedellerinde yüzde 45 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul edilmişti. Karar, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "65 yaş üzerindeki emekli yurttaşlarımız için 4 metreküp suyu tamamen ücretsiz vereceğiz. Bu 4 metreküp temel ihtiyaç miktarıdır. Üzerine de suyu yüzde 50 indirimli vereceğiz. Öğrencilere yüzde 50 indirim direkt başlatacağız" ifadeleriyle suya indirim sözü vermişti.

Özgür Özel'in kardeşi İzmir'deki su zammına tepki gösterdi - 1. Resim

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