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Sinan Oğan'ın "3 bakanlık" sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmedi

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Sinan Oğan&#039;ın &quot;3 bakanlık&quot; sözlerine Kemal Kılıçdaroğlu&#039;ndan cevap gecikmedi

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Sinan Oğan'ın katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Bana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve üç bakanlık teklif etti" sözlerine cevap geldi. Kılıçdaroğlu, "İncinsende sözün düzünü diyeceğim...  Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" açıklamasında bulundu.

Sinan Oğan, dün katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı vermeyi teklif ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, Oğan'ın iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden karşılık verdi.

Sinan Oğan'ın

"BOYATMAK İÇİN AYAKKABILARIMI BİLE VERMEM"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya X hesabı üzerinden Oğan'ın açıklamasına, "İncinsende sözün düzünü diyeceğim...  Sana bırak 3 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı vermeyi, boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem!" sözleriyle karşılık verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN VAADİNİ AÇIKLADI

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, 29 Haziran tarihinde katıldığı bir canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine seçim vaadi olarak 3 bakanlık teklif ettiğini açıklamıştı. Oğan konuşmasında, "Bana Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ve üç bakanlık teklif etti" ifadelerine yer vermişti.

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