Sinan Oğan, Kılıçdaroğlu'nun sunduğu seçim vaadini canlı yayında ilk kez açıkladı

Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendilerini desteklemeleri halinde 3 bakanlık vaat ettiğini açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, katıldığı özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3 BAKANLIK TEKLİF ETMİŞ!

Sinan Oğan, canlı yayın esnasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde sunduğu teklifi açıkladı. Oğan'ın açıklamasına göre Kılıçdaroğlu, kendisine seçim öncesinde 3 bakanlık teklif etmiş.

ÇOK SAYIDA TEHDİT ALDIĞINI BELİRTTİ

Öte yandan Oğan, "Çok yoğun bir şekilde tehdit ve linçlerle mücadele etmek zorunda kaldım. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleriyle beraber böylesine bir linç kültürü olduğunu bu kadar derinden hissetmemiştim" diyerek kendisinin sürekli tehdit aldığını ifade etti.

"SOSYAL MEDYA SİLAHŞÖRLERİ" ÇIKIŞI!

Oğan açıklamalarını, "PKK yandaşları, FETÖ yandaşları ve sosyal medyada demokrat olarak geçinen CHP'li olarak bir kısmı geçinen, kendisini CHP'ye yakın gören sosyal medya silahşörleri, bir kısmı gazeteci etiketi üzerinde olan kişiler tehdit etti" ifadeleriyle sürdürdü.