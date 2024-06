CHP'den erken seçim mesajı! Parti sözcüsü tarih verdi: "Ciddi ciddi konuşacağız"

Yerel seçimlerin üstünden 3 ay geçtikten sonra CHP lideri Özgür Özel'in erken seçim çıkışı siyaset arenasının gündemine bomba gibi düştü. CHP'den erken seçime yönelik bir açıklama daha geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, kırmızı çizgimiz diyerek, erken seçim için tarih verdi. Yücel, "Seneye ciddi ciddi konuşacağız" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde uzun yıllar sonra sandıktan birinci çıkan CHP aradan geçen 3 ay sonra erken seçimi hatırladı. Parti içi baskılar sonrası CHP lideri Özgür Özel, "Bence 5 yıl tamamlanmaz. 2.5 yıl sonra tam ortasında bir erken seçim olur." dedi. Özel'in ardından bir erken seçim çıkışı da Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den geldi.

CHP'NİN 3 KIRMIZI ÇİZGİSİ

Partisinin Manisa İl Danışma Kurulunda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yücel, normalleşme görüşmelerine ilişkin 3 kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

Yücel, "Birincisi, kurucumuz, kurtarıcımız, değişmez önderimiz Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bizim kırmızı çizgimiz. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü. Vatanımız ve cumhuriyetimizin, o anayasamızın ilk dört maddesinde sayılan kurucu niteliklerin değişmez maddeleri. Ve üçüncüsü bağımsızlığımızın sembolü, rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımız. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimiz. Bunların dışında her görüşü dinleriz, her görüşe saygılıyız, her şeyi konuşabiliriz. Demokrasi konuşmak demek tartışmak demek, uzlaşmak demek, ortak akıl üretmek demek. Biliyorsunuz, bir taraftan ülkenin normalleşmesi için birtakım adımlar atıyoruz. Bir taraftan da hem parlamentoda hem de sahada, sokakta en sert şekilde muhalefet etmeye devam ediyoruz. Ülke normalleşmeli” dedi.

“BİR YIL SONRA ERKEN SEÇİMİ CİDDİ CİDDİ KONUŞACAĞIZ"

“Bir erken seçim tartışması yürüyor gidiyor” diyerek konuşmasına devam eden Yücel, “Ben hep şunu söylüyorum; 3 ay önce bir seçimden çıktık. İnsanlar belediye başkanlarını seçtiler. İnsanlar belediye meclis üyelerini seçtiler. Yani yerel yöneticileri seçtiler. Şimdi o belediye başkanlarının hizmet etme zamanı. Bugün erken seçimi konuşmuyoruz ama belki bir sene sonra önümüzdeki sene bunu ciddi ciddi konuşacağız. Genel başkanımız bu konuda çok net ifadeler kullandı. Genel başkanımız dün noktayı koydu. Bizim milletvekili sayımız ülkeyi erken seçime götürmeye yetmiyor. Ama iktidar ülkeyi bu şekilde yönetmeye devam ederse, halkın sorunlarına gözünü, kulağını kapatmaya devam ederse, halkın sorunları, omuzlarındaki yük daha da artarsa işte o zaman bu iktidar erken seçim yapmak zorunda kalır. Halk erken seçim isterse buna kimse dayanamaz. Buna kimse direnemez. Erken seçim halk istediği zaman olacak. Biz istiyoruz ki hemen olsun, önümüzdeki hafta olsun. Ama dediğim gibi parlamentodaki çoğunlukla alınması gereken bir karar var” diye konuştu.