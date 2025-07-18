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Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Ufuk Bayır seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP&#039;li Ufuk Bayır seçildi
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP'li Meclis Üyesi Ufuk Bayır, başkan vekili seçildi.

Belediye Meclisi, Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi için toplandı.

22 OYLA BAŞKAN VEKİLİ SEÇİLDİ

Toplantıda, başkan vekili olarak AK Parti Grubu Ekrem Gürcan Çadır'ı, CHP Grubu ise Ufuk Bayır'ı aday gösterdi. Gizli oylamayla yapılan seçimde Çadır 9 oy alırken, 22 oy alan Bayır, Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliği görevine seçildi.

Adıyaman Belediyesi Başkan Vekilliğine CHP'li Ufuk Bayır seçildi - 1. Resim

TEK TEK TEŞEKKÜR ETTİ

Bayır, yaptığı konuşmada kendisine destek veren meclis üyelerine teşekkür ederek şunları kaydetti: "Belediye Meclisimiz, demokratik teamüller çerçevesinde yeni bir başkan vekili seçti. Öncelikle, bu sürecin Adıyaman halkının iradesine saygı temelinde sonuçlanması için bir bütün olarak hareket eden CHP Belediye Meclisi Grubumuza, ayrıca destek veren diğer siyasi partilerin meclis üyelerine de teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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